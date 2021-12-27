Приметы на 28 декабря: что нельзя делать и как не попасть в беду

Чтобы весь год была удача на вашей стороне, стоит сделать кормушку для птиц.
28 декабря церковь почитает память преподобного Трифона. Наши предки называли праздник Трифонов день.
Трифон был покровителем моряков, и ему молились в случае опасности.
В этот день хозяйки выносили из дома угли и высыпали рядом, таким образом защищая дом от беды.
Чтобы весь год была удача на вашей стороне, стоит сделать кормушку для птиц и подкармливать их все холодное время года.
Что нельзя делать 28 декабря в Трифонов день
Нельзя 28 декабря ругаться и драться даже в шутку.
Нельзя жаловаться на погоду.
Нельзя 28 декабря ходить в лес. Можно привлечь проблемы со здоровьем.
Нельзя много заниматься спортом.
Приметы на 28 декабря в Трифонов день
Если 28 декабря иней, то летом будет много росы.
Если зимой мало снега, то летом будет мало дождей.
Если зимой много влаги, то лето будет хорошее и теплое.
Если зимой сухой снег разносится ветром, то лето будет сухое.
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