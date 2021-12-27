Приметы на 28 декабря: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 28 декабря приметы / pixabay

28 декабря церковь почитает память преподобного Трифона. Наши предки называли праздник Трифонов день.

Трифон был покровителем моряков, и ему молились в случае опасности.

В этот день хозяйки выносили из дома угли и высыпали рядом, таким образом защищая дом от беды.

Чтобы весь год была удача на вашей стороне, стоит сделать кормушку для птиц и подкармливать их все холодное время года.

Что нельзя делать 28 декабря в Трифонов день

Нельзя 28 декабря ругаться и драться даже в шутку.

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Нельзя жаловаться на погоду.

Нельзя 28 декабря ходить в лес. Можно привлечь проблемы со здоровьем.

Нельзя много заниматься спортом.

Приметы на 28 декабря в Трифонов день

Если 28 декабря иней, то летом будет много росы.

Если зимой мало снега, то летом будет мало дождей.

Если зимой много влаги, то лето будет хорошее и теплое.

Если зимой сухой снег разносится ветром, то лето будет сухое.

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