Приметы на 28 августа: какие 8 запретов нельзя нарушать на Успение Пресвятой Богородицы

Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы / goodfon.ru

28 августа церковь отмечает праздник Успение Пресвятой Богородицы. Этот праздник один из самых важных.

Обязательно стоит сходить в церковь 28 августа. На богослужения несли семена и колосья для освящения.

В этот день в старину начинали делать заготовки на зиму. До Успения заканчивали жатву, пекли пироги и звали родных и соседей на праздник.

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После Успения начинается пора свадеб и молодые люди старались посвататься до 28 августа, чтобы успеть сыграть свадьбу до зимы.

Что нельзя делать 28 августа на Успение Пресвятой Богородицы

Нельзя 28 августа тяжело работать в доме и на огороде.

Нельзя 28 августа брать в руки колющие и режущие предметы. Верующие ломают хлеб руками.

Нельзя женщинам готовить еду 28 августа.

Нельзя 28 августа разводить в доме огонь.

Нельзя 28 августа ходить босиком, так как в старину считалось, то это может привлечь все болезни к ногам.

Нельзя 28 августа ругаться с близкими.

Нельзя 28 августа молодым девушкам стричь волосы и выбрасывать их.

Нельзя 28 августа носить старую или неудобную обувь.

Приметы на 28 августа в Успение Пресвятой Богородицы

Если после Успения наступает бабье лето, то будет длится до 11 сентября.

Если погода на Успение ясная, то бабье лето будет прохладным.

Если иней выпал на растениях, то будет короткая теплая осень и ранние морозы.

Если на Успение туман, то к большому урожаю грибов и теплу.

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