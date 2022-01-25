Приметы на 27 января: что нельзя делать в день святой Нины и как не попасть в беду

Что нельзя делать 27 января / ua.depositphotos.com

27 января церковь почитает память святой Нины. В этот день было принято ухаживать за домашними животными. Старались помыть и приготовить вкусные угощения питомцам.

В этот день принято хозяйкам заниматься уборкой в доме и готовить рассаду. Высаживали семена и заготавливали удобрения.

27 января благоприятный день дня важных дел. Намеченные планы могут принести хорошую прибыль.

Что нельзя делать 27 января в день святой Нины

Нельзя 27 января долго спать и лениться. Святая Нина накажет лодырей неприятностями.

Нельзя 27 января выяснять отношения с родственниками, обижаться, ссориться.

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Нельзя 27 января повышать голос.

Нельзя 27 января вечером выносить из дома мусор.

Нельзя 27 января стричься и делать различные манипуляции с волосами.

Приметы на 27 января в день святой Нины

Если деревья покрылись инеем, то скоро будет потепление.

Если белые облака 27 января, то к стуже.

Если в морозный день идет снег, то будет потепление.

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