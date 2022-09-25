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Приметы на 27 сентября: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы беду не привлечь на Воздвижение

25 сентября 2022, 20:10

Как привлечь удачу на Воздвижение Креста Господнего и что нужно обязательно сделать.

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Что нельзя делать 17 сентября на Воздвижение Креста Господнего приметы / goodfon.ru

27 сентября церковь отмечает один из самых крупных православных праздников Воздвижение Креста Господнего. Воздвижение принадлежит к числу великих двунадесятых - важнейших после Пасхи.

Этот праздник посвящен важнейшему - обнаружению в IV веке пещеры Гроба Господня и Креста Иисуса Христа.

Обязательно всей семьей 27 сентября ходили в церковь, где помолиться за искупление грехов и здоровье на весь год.

Благоприятный день для крещения детей и венчания.

Женщины накрывали вкусный стол и подавали постные блюда, из которых обязательно что-то с капустой - пирожки или пироги.

Обязательно перед Воздвижением нужно убрать в доме. Верили, что можно привлечь удачу и счастье.

В этот день можно и нужно квасить капусту. Считается, что она удастся особенно вкусной. Если съесть на Воздвижение капусту, вы не будете болеть целый год.

Что нельзя делать 27 сентября на Воздвижение

Нельзя тяжело трудиться.

Нельзя 27 сентября шить, вязать, вышивать. Можно навлечь неприятности.

Нельзя 27 сентября давать деньги в долг.

Нельзя на Воздвижение ходить в лес. Можно попасть в беду.

Нельзя есть мясные блюда и пить алкоголь.

Приметы на 27 сентября на Воздвижение Креста Господнего

Если на Воздвижение холодно, то и зима будет холодной.

Если дует холодный северный ветер, то следующее лето будет тёплым.

Если ударили морозы, то зима будет ранняя и снежная.

Если на Воздвижение тепло, то хорошая погода продлится до Покрова, 14 октября.

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