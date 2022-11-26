Приметы на 27 ноября: какие 2 вещи никогда нельзя делать в этот день, чтобы не впустить проблемы

Что нельзя делать 27 ноября / goodfon.ru

27 ноября церковь почитает память святого апостола Филиппа. Он был одним из 12 учеников Иисуса Христа.

Этот день также называли Филиппов день или Филиппово заговенье. Православные христиане 27 ноября начинают заговенье на Рождественский пост, который также называют Филипповым. Также в этот день заканчивали гулять свадьбы.

В этот день чествовали домового. Ему выносили закуску, чтобы он лучше охранял домашнюю скотину в зимнее время года.

Женщины старались подготовить меню на Рождественский пост. Молодые девушки помогали по дому и вышивали.

Что нельзя делать 27 ноября

Нельзя 27 ноября ходить в лес и открытые поля. Можно было встретить диких животных и попасть в неприятность.

Нельзя 27 ноября много работать и браться за тяжелый труд.

Приметы на 27 ноября

Если иней на Филиппа, то к хорошему урожаю овса.

Если дождливый день, то в следующем году много пшеницы уродит.

Если погода ясная и солнечная, то наступающий год будет неурожайным.

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