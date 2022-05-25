Приметы на 27 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду

Как привлечь удачу 27 мая и что не стоит делать.
27 мая церковь почитает память святого мученика Исидора Хиосского, который жил в III веке на острове Хиосе.
Ранее святого Исидора называли Сидором из-за того, что с этой даты прекращали дуть северные ветры. Также с этого дня прилетали стрижи и ласточки, которые считались предвестниками тепла.
Святому приписывали заботу об огурцах. 27 мая обязательно нужно посадить огурцы. Верили, что будет богатый урожай.
Если вы споткнулись об порог с этот день, то следует три раза переступить с ноги на ногу. Таким образом привлечете удачу.
Что нельзя делать 27 мая
Нельзя возвращаться с полпути домой, если забыли важную вещь.
Нельзя 27 мая ходить в одной и той же одежде весь день.
Нельзя спать на одной подушке супругам.
Нельзя 27 мая никому рассказывать свой сон.
Нельзя 27 мая делать ремонты.
Приметы на 27 мая
Если солнечная погода в этот день, то будет хороший урожай огурцов.
Если 27 мая холодная и ветреная погода, будет холодное лето.
Если ласточки прилетели, будет счастливый год.
Если ласточки высоко летают, то ждать солнца и жары.
Читайте такжеМоментальная удача и большая прибыль: эти 4 находки принесут невероятный успех
Читайте также:
- Самые вкусные и легкие чебуреки с идеальной начинкой: удивительный рецепт
- Самый вкусный заливной пирог с идеальной начинкой: секретный рецепт за 15 минут
- Самый вкусный и полезный салат за 2 минуты, который едят долгожители: простейший рецепт