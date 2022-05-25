Приметы на 27 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 27 мая / pixabay

27 мая церковь почитает память святого мученика Исидора Хиосского, который жил в III веке на острове Хиосе.

Ранее святого Исидора называли Сидором из-за того, что с этой даты прекращали дуть северные ветры. Также с этого дня прилетали стрижи и ласточки, которые считались предвестниками тепла.

Святому приписывали заботу об огурцах. 27 мая обязательно нужно посадить огурцы. Верили, что будет богатый урожай.

Если вы споткнулись об порог с этот день, то следует три раза переступить с ноги на ногу. Таким образом привлечете удачу.

Что нельзя делать 27 мая

Нельзя возвращаться с полпути домой, если забыли важную вещь.

Нельзя 27 мая ходить в одной и той же одежде весь день.

Нельзя спать на одной подушке супругам.

Нельзя 27 мая никому рассказывать свой сон.

Нельзя 27 мая делать ремонты.

Приметы на 27 мая

Если солнечная погода в этот день, то будет хороший урожай огурцов.

Если 27 мая холодная и ветреная погода, будет холодное лето.

Если ласточки прилетели, будет счастливый год.

Если ласточки высоко летают, то ждать солнца и жары.

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