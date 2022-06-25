Приметы на 27 июня: что нельзя делать и как не попасть в беду

Как привлечь удачу 27 июня и что нельзя делать.
27 июня церковь почитает память святого Елисея, который был пророком. С именем Елисея связано много исцелений и чудес.
Запрещено 27 июня лениться. Работу нужно было выполнять честно и усердно. Если выполнять работу спустя рукава, вы можете столкнуться с финансовыми трудностями.
Обязательно в этот день стоит навести порядок в доме. Перебрать все вещи и убрать в шкафу.
Люди сеяли гречиху на Елисея, чтобы она хорошо уродила.
Что нельзя делать 27 июня
Нельзя ссориться и ругаться 27 июня.
Нельзя кричать на детей.
Нельзя стричь волосы и красить их. Можно укоротить себе судьбу.
Нельзя надевать одежду красного цвета. Можно привлечь агрессию и злобу.
Нельзя одевать новую одежду. Удачи она не принесет.
Приметы на 27 июня
Если дует северо-западный ветер, то ждать дождь и ненастье.
Если петух трясет головой, то погода резко испортится.
Если лягушки прыгают на суше, то к дождю.
Если много звезд на небе, ждать невыносимой жары.
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