Приметы на 27 июня: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 27 июня / pixabay

27 июня церковь почитает память святого Елисея, который был пророком. С именем Елисея связано много исцелений и чудес.

Запрещено 27 июня лениться. Работу нужно было выполнять честно и усердно. Если выполнять работу спустя рукава, вы можете столкнуться с финансовыми трудностями.

Обязательно в этот день стоит навести порядок в доме. Перебрать все вещи и убрать в шкафу.

Люди сеяли гречиху на Елисея, чтобы она хорошо уродила.

Что нельзя делать 27 июня

Нельзя ссориться и ругаться 27 июня.

Нельзя кричать на детей.

Нельзя стричь волосы и красить их. Можно укоротить себе судьбу.

Нельзя надевать одежду красного цвета. Можно привлечь агрессию и злобу.

Нельзя одевать новую одежду. Удачи она не принесет.

Приметы на 27 июня

Если дует северо-западный ветер, то ждать дождь и ненастье.

Если петух трясет головой, то погода резко испортится.

Если лягушки прыгают на суше, то к дождю.

Если много звезд на небе, ждать невыносимой жары.

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