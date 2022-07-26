Приметы на 27 июля: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы не попасть в беду

Как привлечь удачу 27 июля и что нужно делать.
27 июля церковь почитает память Стефана Махрищского и преподобного Никодима Святогорца. В народе праздник называли Акилы и Дозоры.
Люди в этот день старались проводить дома и не выходили без надобности.
Сегодня хозяйки готовили вкусные угощения, а вечером варили кашу.
Кашу оставляли в небольшом горшочке на столе, чтобы задобрить домового.
27 июля, как правило, портилась погода и шли серьезные грозовые дожди.
В этот день можно отправляться в путешествия и дальнюю дорогу, день обещает быть удачным.
Что нельзя делать 27 июля
Нельзя 27 июля начинать новые дела.
Нельзя 27 июля вступать в важные переговоры.
Нельзя 27 июля ругаться и говорить плохо о других.
Нельзя 27 июля выбрасывать остатки еды и сметать крошки со стола руками.
Приметы на 27 июля
Если чайки плавают в водоемах, то погода будет хорошей.
Если сухой день, то ждать теплую осень.
Если дождь пошел, то всю неделю лить будет.
Если ярко-красное солнце на восходе прячется в облака, то к дождю.
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