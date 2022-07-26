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Приметы на 27 июля: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы не попасть в беду

26 июля 2022, 15:02

Как привлечь удачу 27 июля и что нужно делать.

лето, приметы
Что нельзя делать 27 июля / goodfon.ru

27 июля церковь почитает память Стефана Махрищского и преподобного Никодима Святогорца. В народе праздник называли Акилы и Дозоры.

Люди в этот день старались проводить дома и не выходили без надобности.

Сегодня хозяйки готовили вкусные угощения, а вечером варили кашу.

Кашу оставляли в небольшом горшочке на столе, чтобы задобрить домового.

27 июля, как правило, портилась погода и шли серьезные грозовые дожди.

В этот день можно отправляться в путешествия и дальнюю дорогу, день обещает быть удачным.

Что нельзя делать 27 июля

Нельзя 27 июля начинать новые дела.

Нельзя 27 июля вступать в важные переговоры.

Нельзя 27 июля ругаться и говорить плохо о других.

Нельзя 27 июля выбрасывать остатки еды и сметать крошки со стола руками.

Приметы на 27 июля

Если чайки плавают в водоемах, то погода будет хорошей.

Если сухой день, то ждать теплую осень.

Если дождь пошел, то всю неделю лить будет.

Если ярко-красное солнце на восходе прячется в облака, то к дождю.

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