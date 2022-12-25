Приметы на 27 декабря: какие 3 вещи нельзя делать в этот день, чтобы беду не навлечь на себя

Что нельзя делать 27 декабря и как не попасть в неприятности.

Что нельзя делать 27 декабря / goodfon.ru

27 декабря церковь почитает память святых мучеников - Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха. В народе праздник называли Филлимонов день.

В этот день было принято убирать в доме перед праздниками. Стирали шторы, вытирали пыль и проводили генеральную уборку.

27 декабря считается одним из самых темных дней в году. В народе верили, что на Филлимона разгуливается нечистая сила, может проникать в дома, но обходит жилища, в которых чистота и порядок.

Чтобы удачу привлечь и не спугнуть, нужно было чаще умываться. Верили, что вода - сакральное средство, которого боится нечисть.

Если все же нужно покинуть дом, то нельзя на улицу выходить неумытым, иначе накличете на себя беду. Также перед началом любого дела нужно окропить себя водой.

Что нельзя делать 27 декабря

Нельзя 27 декабря выходить из дома не умывшись.

Нельзя 27 декабря оставлять дом в беспорядке.

Нельзя 27 декабря выходить на улицу. Считается, что в это время по земле ходит всякая нечисть.

Приметы на 27 декабря

Если 27 декабря теплая погода, то будет теплое лето.

Если ночью выпал иней, то днем ждать снега.

Если морозно и ветрено, то в следующем году будет урожай хороший.

Читайте также"Очень рискованный период": астролог назвал дату ракетной атаки по Украине до Нового года

Читайте также: