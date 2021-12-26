Приметы на 27 декабря: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 27 декабря / pixabay

27 декабря церковь почитает память христианских мучеников Фирса, Левкия и Каллиника. В народе праздник назывался Филимонов вдень.

Верили, что с этого дня наступают темные дни, а значит, на землю выбирается всякая нечисть и пытается вредить людям.

Чтобы отпугнуть неудачи, надо было почаще умываться, тогда проблем со здоровьем миновать.

Вообще, вода обладает уникальным свойством 27 декабря. Стоить святой водой окропить дом, дать попить детям и умыться.

Что нельзя делать 27 декабря

Нельзя 27 декабря выходить из дома в грязной одежде или обуви.

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Нельзя 27 декабря употреблять спиртное. Считается, что алкоголь в этот день может нанести непоправимый вред здоровью.

Нельзя совершать спонтанные покупки.

Нельзя 27 декабря отправляться в дальний путь, если день начался плохо, иначе поездка тоже окажется неудачной.

Приметы на 27 декабря

Если теплый день, то к жаркому лету.

Если погода меняется в течение дня, то к оттепели.

Если ветер дует в одно сторону, а облака плывут в другую, то к снежной погоде.

Если ночью иней был, то к снегопаду.

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