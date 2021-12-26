Приметы на 27 декабря: что нельзя делать и как не попасть в беду

27 декабря - один из самых опасных дней зимы.
27 декабря церковь почитает память христианских мучеников Фирса, Левкия и Каллиника. В народе праздник назывался Филимонов вдень.
Верили, что с этого дня наступают темные дни, а значит, на землю выбирается всякая нечисть и пытается вредить людям.
Чтобы отпугнуть неудачи, надо было почаще умываться, тогда проблем со здоровьем миновать.
Вообще, вода обладает уникальным свойством 27 декабря. Стоить святой водой окропить дом, дать попить детям и умыться.
Что нельзя делать 27 декабря
Нельзя 27 декабря выходить из дома в грязной одежде или обуви.
Нельзя 27 декабря употреблять спиртное. Считается, что алкоголь в этот день может нанести непоправимый вред здоровью.
Нельзя совершать спонтанные покупки.
Нельзя 27 декабря отправляться в дальний путь, если день начался плохо, иначе поездка тоже окажется неудачной.
Приметы на 27 декабря
Если теплый день, то к жаркому лету.
Если погода меняется в течение дня, то к оттепели.
Если ветер дует в одно сторону, а облака плывут в другую, то к снежной погоде.
Если ночью иней был, то к снегопаду.
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