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Приметы на 27 августа: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы не попасть в неприятности

25 августа 2022, 20:10

Что нельзя делать 27 августа и как привлечь удачу.

лето, приметы
Что нельзя делать 27 августа / pixabay

27 августа церковь почитает память Михея Тиховея. С этого дня заканчивается Успенский пост и начинается осенний Мясоед, который был временем свадеб.

Люди в этот день старались завершить все дела по хозяйству и строительству. Именно поэтому день так называется.

В этот день дули достаточно сильные ветры, по которым люди судили о погоде наступающей осенью.

На полях 27 августа можно было сеять озимые. Также считали, что Михей покровительствует тем, кто хочет приобрести жилье.

По селам и городам начинался сезон свадеб. Михеев день считался последним, когда можно было посвататься понравившейся девушке.

Верили, все, что вы купите сегодня, принесет вам удачу.

Что нельзя делать 27 августа

Нельзя 27 августа лениться, иначе вы сами накличете на себя беду.

Нельзя 27 августа отказывать людям.

Нельзя 27 августа готовить тесто и печь пироги, пирожки.

Нельзя 27 августа кричать и буянить.

Приметы на 27 августа

Если на Михея ветер тихий, то осень будет сухой и солнечной.

Если сильный ветер, то к непогоде и дождливому сентябрю.

Если ясный день, то предвестник ветреной осени.

Если журавли улетают в теплые края, то скоро придут заморозки.

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