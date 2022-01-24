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Приметы на 26 января: что нельзя делать в Ермилов день и как не попасть в беду

24 января 2022, 17:00

Чтобы привлечь удачу 26 января, стоит покормить бездомную кошку.

мороз
Что нельзя делать 26 января / pixabay

26 января церковь почитает память мучеников Ермила и Стратоника. В народе этот праздник называли Ермилов день.

В этот день большое внимание уделяется кошкам. Считается, что они могут вылечить болезнь. Если больной сядет там, где любит это домашнее животное, то он поправится. Если ребенок плохо спит, то перед сном в его кроватку садят кошку.

Чтобы привлечь удачу 26 января, стоит покормить бездомную кошку.

Ермилов день принято проводить дома, за домашними делами и в кругу семьи.

Женщины убирали и готовили вкусные угощения к чаю. Считалось, что семья будет счастливой весь год.

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Что нельзя делать 26 января

Нельзя 26 января обижать кошек. Можно навлечь проблем на весь год.

Нельзя умываться до часу дня. Считалось, что так всю удачу можно смыть.

Нельзя 26 января вступать в конфликты. В этот день стоит простить своих обидчиков, а не ввязываться в ссоры.

Нельзя 26 января много хвастаться и попусту говорить. Можно наговорить проблем.

Приметы на 26 января

Если кошка мордочку прячет, то ждать мороза.

Если кошка скребет когтями пол, то к метели и ненастью.

Если синица возле окна щебечет, то ждать раннюю весну.

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