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Приметы на 26 сентября: какие 5 вещей запрещено делать, чтобы проблемы со здоровьем не привлечь

24 сентября 2022, 20:10

Что нельзя делать 26 сентября и как не попасть в беду в этот день.

приметы, осень
Что нельзя делать 26 сентября / goodfon.ru

26 сентября церковь почитает память святого Корнилия. В народе этот праздник принято называть Корнилов день, Корнилье или Корнилий.

В народе верили, что Корнилье - отличный день для проведения ритуалов и обрядов. Верили, чт удачно может сложиться дальняя дорога, переезд и новая жизнь.

Женщины старались готовить различные блюда. Многие старались приготовить что-то вкусное из редьки.

Редьке приписывали чудесные свойства природного антибиотика и иммуностимулятора.

Что нельзя делать 16 сентября

Нельзя отмечать свадьбу, венчаться, свататься. Можно быстро развестись.

Нельзя 26 сентября шумно веселиться.

Нельзя совершать крупные покупки 26 сентября. Можно остаться без денег, которые срочно понадобятся.

Нельзя ругаться и устраивать конфликты.

Нельзя давать в долг деньги. Можно привлечь проблемы со здоровьем.

Приметы на 26 сентября

Если красная луна в небе, то погода будет ветреной.

Если дождь идет, то урожай будет хорошим.

Если теплый дождь, то больше таких в этом году не будет.

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