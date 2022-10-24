Приметы на 26 октября: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы не привлечь неприятности

Что нельзя делать 26 октября / goodfon.ru

26 октября церковь почитает память Иверской иконы Божией Матери. Считается, что это одна из наиболее почитаемых икон.

В этот день старались ходить в церковь и помолиться у иконы, чтобы избавиться от различных бытовых проблем, утешении в горе, защиты от огня, умножения плодородия земли.

Мужчины устраивали банный день. Женщины готовили настойки из целебных трав.

Верили, что сегодня можно избавиться от болезней.

Также хозяева дома приводили в порядок баню, чинили и убирали.

Только запрещено ходить в баню после захода солнца, можно неприятности привлечь.

Что нельзя делать 26 октября

Нельзя 26 октября доверять незнакомцам. Можно попасться на обман.

Нельзя 26 октября рассказывать о своих достижениях. Можно потерять что-то ценное в жизни.

Нельзя выяснять отношения в этот день. Можно навлечь ссоры и неприятности.

Нельзя 26 октября надевать чёрное.

Приметы на 26 октября

Если те прячут носы коты, то ждать заморозков.

Если пасмурная погода, то ждать холодов.

Если утром заря тусклая, то день должен был стать погожим.

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