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Приметы на 26 ноября: какие 3 запрета нельзя нарушать на Иоанна Златоуста, чтобы беду не впустить

24 ноября 2022, 22:48

Что нельзя делать 26 ноября и как привлечь удачу в день Иоанна Златоуста.

осень, приметы
Что нельзя делать 26 ноября / goodfon.ru

26 ноября церковь почитает память святого Иоанна Златоуста Также в этот день православная церковь почитает память мучеников Антонина, Никифора и Германа, мученицы Манефы.

В это время также начиналась "пельменная пора", хозяйки заготавливали фарш, и вся семья готовила пельмени. Пельменей заготавливали много, чтобы хватило на несколько раз.

Кроме того, мужчины начинали готовить дрова на зиму. А женщины убирали в доме и готовились встречать новогодние праздники.

Что нельзя делать 26 ноября

Нельзя 26 ноября ссориться и ругаться. Постарайтесь сдерживать свои эмоции и будьте рассудительны.

Нельзя 26 ноября брать деньги в долг или давать деньги соседям. Можно нарваться на неприятности.

Нельзя 26 ноября ругаться на Златоуста. Можно беды в дом привлесь.

Приметы на 26 ноября

Если в этот день идет дождь или непогода, то в следующий год будет богатым на урожай.

Если днем порывистый ветер, который к вечеру утихнет, то ожидайте потепления.

Если на небе ярко сияют звезды, то будет снегопад и похолодание.

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