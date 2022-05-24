Приметы на 26 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 26 мая / pixabay

26 мая церковь почитает память праведной девы Гликерии Новгородской. В этот день люди обычно сеяли гречку.

В основном ее засевали для пчел и птиц, она редко была урожайной.

В этого дня уже появлялись комары.

Появление первых комаров предвещало потепление, а если комары начинали вдруг звенеть особенно громко и пронзительно, ждали скорого дождя.

Что нельзя делать 26 мая

Нельзя 26 мая женщинам убирать в доме и стирать.

Нельзя 26 мая гулять в лесу. Можно привлечь проблемы.

Нельзя 26 мая убивать комаров. Можно привлечь болезни.

Нельзя 26 мая оставлять волосы на расческе. Можно потерять всю красоту.

Нельзя 26 мая отдавать свои вещи.

Приметы на 26 мая

Если комары появились, то будет хорошая погода.

Если много комаров увидели, то будет много грибов осенью.

Если много ласточек летает, то скоро наступят теплые дни.

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