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Приметы на 26 июня: что нельзя делать и как не попасть в беду

24 июня 2022, 20:10

Как привлечь удачу и что нужно сделать 26 июня.

весна, приметы
Что нельзя делать 26 июня / pixabay

26 июня церковь почитает память святой мученицы Акилины. В этот день было принято сеять позднюю гречку.

Хозяйки готовить на обед кашу. Верили, что она может укрепить здоровье.

Кто не съезт хоть ложку каши, того ждут неприятности.

Обязательно 26 июня собирали землянику. Морозили ягоды на зиму и готовили различные угощения.

Что нельзя делать 26 июня

Нельзя собирать лекарственные травы 26 июня. Можно получить ожог.

Нельзя 26 июня грустить и злиться. Можно весь год быть в печали.

Нельзя одалживать деньги 26 июня. Можно остаться в долгах.

Приметы на 26 июня

Если посадить огурцы 26 июня, то они вырастут кривыми и невкусными.

Если 26 июня заметили много мошкары, то будет хорошая погода.

Если 26 июня много пчел, ждать невыносимой жары.

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