Приметы на 26 июля: какие 2 вещи нужно сделать в Собор Архангела Гавриила, чтобы стать богатым

Что нельзя делать 26 июля / goodfon.ru

26 июля церковь почитает память святого Гавриила, а праздник называли Собор Архангела Гавриила. Приметы расскажут о грядущих изменениях в погоде.

Собор Архангела Гавриила отмечается дважды в год - 26 июля и сразу после Благовещения - 8 апреля. Этот день посвящен одному из семи главных ангелов, который принес Деве Марии известие о скором рождении сына.

Семьям нужно обязательно сходить в церковь и помолиться святому. Верили, что Гавриил сможет уберечь дом от беды и проблем, а также привлечь финансы.

Считалось, что с этого дня святой Гавриил ступает на хлебное поле, отчего оно становится золотым. Колоски стоит принести домой, завязать красной ленточкой и поставить у иконы. Люди верили, что этот оберег обладает мощной энергетикой и способен исцелять.

Что нельзя делать 26 июля в Собор Архангела Гавриила

Нельзя 26 июля тяжело работать. Можно привлечь беды и проблемы.

Нельзя 26 июля ругаться и устраивать разборки. Можно еще долго быть без финансового достатка.

Нельзя 26 июля одевать одежду темного цвета. Ждать неудач и разочарований.

Нельзя 26 июля отказывать в гостеприимстве добрым людям и принимать у себя недоброжелатей.

Нельзя 26 июля ходить в баню. Могут начаться неприятности.

Нельзя 26 июля сметать крошки со стола. Можно ждать финансовых трудностей.

Приметы на 26 июля

Если облака в небе становятся темными, то следует ждать плохой погоды.

Если засушливая погода 26 июля, то такой же будет и осень.

Если идет ливень, то зима наступит рано и будет холодной.

Если трижды споткнулся о порог, выходя из дому, то ждать неприятности.

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