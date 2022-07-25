Приметы на 26 июля: какие 2 вещи нужно сделать в Собор Архангела Гавриила, чтобы стать богатым

Что нельзя делать 26 июля и как не попасть в беду.
26 июля церковь почитает память святого Гавриила, а праздник называли Собор Архангела Гавриила. Приметы расскажут о грядущих изменениях в погоде.
Собор Архангела Гавриила отмечается дважды в год - 26 июля и сразу после Благовещения - 8 апреля. Этот день посвящен одному из семи главных ангелов, который принес Деве Марии известие о скором рождении сына.
Семьям нужно обязательно сходить в церковь и помолиться святому. Верили, что Гавриил сможет уберечь дом от беды и проблем, а также привлечь финансы.
Считалось, что с этого дня святой Гавриил ступает на хлебное поле, отчего оно становится золотым. Колоски стоит принести домой, завязать красной ленточкой и поставить у иконы. Люди верили, что этот оберег обладает мощной энергетикой и способен исцелять.
Что нельзя делать 26 июля в Собор Архангела Гавриила
Нельзя 26 июля тяжело работать. Можно привлечь беды и проблемы.
Нельзя 26 июля ругаться и устраивать разборки. Можно еще долго быть без финансового достатка.
Нельзя 26 июля одевать одежду темного цвета. Ждать неудач и разочарований.
Нельзя 26 июля отказывать в гостеприимстве добрым людям и принимать у себя недоброжелатей.
Нельзя 26 июля ходить в баню. Могут начаться неприятности.
Нельзя 26 июля сметать крошки со стола. Можно ждать финансовых трудностей.
Приметы на 26 июля
Если облака в небе становятся темными, то следует ждать плохой погоды.
Если засушливая погода 26 июля, то такой же будет и осень.
Если идет ливень, то зима наступит рано и будет холодной.
Если трижды споткнулся о порог, выходя из дому, то ждать неприятности.
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