Приметы на 26 декабря: все важные традиции и запреты в опасный день декабря, которые нельзя нарушать

26 декабря церковь почитает память великомученика Евстратия. А в народе этот особенный день называется "Ведьмины посиделки".
Верили, что 26 декабря, можно излечить болезни и даже исцелить смертельно больного человека. Ходили в церковь и просили помолиться о заболевшем родственнике.
26 декабря довольно опасный день. Считалось, что в этот день колдовская нечисть собирается вместе, чтобы сильными вьюгами и метелями закрыть от людей солнце.
Что нельзя делать 26 декабря
Нельзя ругаться, сквернословить, ссориться.
Нельзя у двери оставлять веник. Можно проблемы впустить.
Нельзя отдавать свою одежду, даже в благотворительных целях. Можно удачу растерять.
Нельзя браться сразу за несколько дел.
Приметы на 26 декабря
Если ясный день и появляется пушистый иней, то к резкому похолоданию.
Если звезды яркие, то ждать мороза.
Если в доме окна плачут, то грядет потепление.
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