Приметы на 26 декабря: все важные традиции и запреты в опасный день декабря, которые нельзя нарушать

Что нельзя делать 26 декабря и какие приметы принесут удачу в этот день.

Что нельзя делать / goodfon.ru

26 декабря церковь почитает память великомученика Евстратия. А в народе этот особенный день называется "Ведьмины посиделки".

Верили, что 26 декабря, можно излечить болезни и даже исцелить смертельно больного человека. Ходили в церковь и просили помолиться о заболевшем родственнике.

26 декабря довольно опасный день. Считалось, что в этот день колдовская нечисть собирается вместе, чтобы сильными вьюгами и метелями закрыть от людей солнце.

Что нельзя делать 26 декабря

Нельзя ругаться, сквернословить, ссориться.

Нельзя у двери оставлять веник. Можно проблемы впустить.

Нельзя отдавать свою одежду, даже в благотворительных целях. Можно удачу растерять.

Нельзя браться сразу за несколько дел.

Приметы на 26 декабря

Если ясный день и появляется пушистый иней, то к резкому похолоданию.

Если звезды яркие, то ждать мороза.

Если в доме окна плачут, то грядет потепление.

Читайте также: