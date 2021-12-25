Приметы на 26 декабря: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 26 декабря приметы / pixabay

26 декабря церковь почитает память мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. Люди отмечали Евстратиев день.

Чтобы уберечь свой дом от беды 26 декабря хозяева клали у двери топор острием вверх, а хозяйки втыкали на пороге серп. Острая сталь считалась действенным оберегом от нечисти.

В Евстратиев день есть много запретов, которым верили наши предки.

Что нельзя делать 26 декабря в Евстратиев день

Нельзя ругаться и сквернословить.

Нельзя 26 декабря оставлять у входа веник, чтобы избежать снежных вихрей.

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Нельзя выносить мусор и выливать воду на улицу. В противном случае можно навлечь на себя болезни.

Нельзя 26 декабря сушить белье на улице, в семье начнутся ссоры, разлады и беды.

Нельзя разговаривать с незнакомцами, а также гладить и кормить животных.

Приметы на 26 декабря в Евстратиев день

Если солнце садится в большое облако, то ночью возможен буран.

Если волки воют под жильем, то к морозу.

Если сороки садятся на снег, то к теплу.

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