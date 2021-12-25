Приметы на 26 декабря: что нельзя делать и как не попасть в беду

В Евстратиев день есть много запретов, которым верили наши предки.
26 декабря церковь почитает память мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. Люди отмечали Евстратиев день.
Чтобы уберечь свой дом от беды 26 декабря хозяева клали у двери топор острием вверх, а хозяйки втыкали на пороге серп. Острая сталь считалась действенным оберегом от нечисти.
В Евстратиев день есть много запретов, которым верили наши предки.
Что нельзя делать 26 декабря в Евстратиев день
Нельзя ругаться и сквернословить.
Нельзя 26 декабря оставлять у входа веник, чтобы избежать снежных вихрей.
Нельзя выносить мусор и выливать воду на улицу. В противном случае можно навлечь на себя болезни.
Нельзя 26 декабря сушить белье на улице, в семье начнутся ссоры, разлады и беды.
Нельзя разговаривать с незнакомцами, а также гладить и кормить животных.
Приметы на 26 декабря в Евстратиев день
Если солнце садится в большое облако, то ночью возможен буран.
Если волки воют под жильем, то к морозу.
Если сороки садятся на снег, то к теплу.
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