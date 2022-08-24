Приметы на 26 августа: названы 5 запретов, которые запрещено нарушать

Что нельзя делать 26 августа и как не попасть в беду.
26 августа церковь почитает память деятеля и богослова 18 века Тихона Задонского.
Верующие считают Тихона помощником в избавлении от всякой уныния, ему молятся об умиротворении души.
В этот день у крестьян также существовал обычай убирать в сараях и погребах.
Хозяйки готовились к зиме и продолжали консервировать овощи.
Что нельзя делать 26 августа
Нельзя ругаться, ссориться и желать кому-то зла.
Нельзя грустить и плакать в этот день. Можно беду привлечь.
Нельзя заниматься тяжелой физической работой.
Нельзя давать в долг и забирать долги.
Нельзя ходить босиком по росе.
Приметы на 26 августа
Если туман над лесом, то к хорошему урожаю грибов.
Если тихий ветер, то к теплой и сухой погоде.
Если сова ухает ночью, то к перемене погоды.
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