Приметы на 26 августа: названы 5 запретов, которые запрещено нарушать

Что нельзя делать 26 августа / goodfon.ru

26 августа церковь почитает память деятеля и богослова 18 века Тихона Задонского.

Верующие считают Тихона помощником в избавлении от всякой уныния, ему молятся об умиротворении души.

В этот день у крестьян также существовал обычай убирать в сараях и погребах.

Хозяйки готовились к зиме и продолжали консервировать овощи.

Что нельзя делать 26 августа

Нельзя ругаться, ссориться и желать кому-то зла.

Нельзя грустить и плакать в этот день. Можно беду привлечь.

Нельзя заниматься тяжелой физической работой.

Нельзя давать в долг и забирать долги.

Нельзя ходить босиком по росе.

Приметы на 26 августа

Если туман над лесом, то к хорошему урожаю грибов.

Если тихий ветер, то к теплой и сухой погоде.

Если сова ухает ночью, то к перемене погоды.

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