Приметы на 26 августа: что нельзя делать в Максимов день и как не попасть в беду

26 августа нельзя ходить в лес за грибами и работать на земле.
Ежегодно 26 августа в церковном календаре отмечают Максима Исповедника. А вот в народе 26 августа называют - Максимов день.
В этот день есть немало примет и традиций, которым многие следовали. В этот день важно заботиться о доме, а хозяйкам делать заготовки на зиму.
Люди трудились и убирали в домах. Готовили жилище к зиме.
Что нельзя делать 26 августа в Максимов день
Нельзя начинать никакие важные дела 26 августа, это может привести к непредсказуемым последствиям.
Нельзя ходить в лес за грибами и работать на земле.
Нельзя дарить и принимать в дар белое полотенце 26 августа, можно серьезно заболеть. Поэтому его нельзя дарить и принимать в этот день.
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Нельзя вспоминать старые обиды, иначе они будут мучить всю жизнь.
Приметы на 26 августа
На небе молодой месяц оранжевого или красного цвета – погода испортится, будет идти затяжной дождь.
В Максимов день ухает сова – ожидает резкую перемену погоды.
Ночью светит холодная и бледная луна – зима будет холодной и малоснежной.
Если на Максимов день много грибов – в следующем году будет хороший урожай хлеба.