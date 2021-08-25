Приметы на 26 августа: что нельзя делать в Максимов день и как не попасть в беду

Что нельзя делать 26 августа / ua.depositphotos.com

Ежегодно 26 августа в церковном календаре отмечают Максима Исповедника. А вот в народе 26 августа называют - Максимов день.

В этот день есть немало примет и традиций, которым многие следовали. В этот день важно заботиться о доме, а хозяйкам делать заготовки на зиму.

Люди трудились и убирали в домах. Готовили жилище к зиме.

Что нельзя делать 26 августа в Максимов день

Нельзя начинать никакие важные дела 26 августа, это может привести к непредсказуемым последствиям.

Нельзя ходить в лес за грибами и работать на земле.

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Нельзя дарить и принимать в дар белое полотенце 26 августа, можно серьезно заболеть. Поэтому его нельзя дарить и принимать в этот день.

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Нельзя вспоминать старые обиды, иначе они будут мучить всю жизнь.

Приметы на 26 августа

На небе молодой месяц оранжевого или красного цвета – погода испортится, будет идти затяжной дождь.

В Максимов день ухает сова – ожидает резкую перемену погоды.

Ночью светит холодная и бледная луна – зима будет холодной и малоснежной.

Если на Максимов день много грибов – в следующем году будет хороший урожай хлеба.