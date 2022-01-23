Приметы на 25 января: что нельзя делать в Татьянин день и как не попасть в беду

Что нельзя делать в Татьянин день / ua.depositphotos.com

25 января церковь почитает память святой Татьяны. Святая мученица особо почитаема в народе. Татьяна помогала всем нуждающимся, своим добрым и отзывчивым сердцем творила настоящие чудеса.

Святую Татьяну по сей день считают покровительницей всех женщин.

Считалось, что 25 января женщинам, чтобы привлечь удачу и любовь, стоит выполнять работу по дому. Убирать, стирать, а также заниматься рукоделием.

В Татьянин день стоит помочь нуждающимся. Можно покормить птиц и бездомных животных.

Женщины загадывали желание, которое обязательно может исполнится. Нужно найти самое высокое место и встать лицом к солнцу. Трижды расскажите о своем желании.

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Что нельзя делать в Татьянин день

Нельзя 25 января быть в грязном доме. Обязательно нужно все убрать.

Нельзя 25 января вступать в конфликты и ссориться.

Нельзя 25 января употреблять алкоголь. Можно привлечь проблемы со здоровьем.

Нельзя 25 января студентам выбрасывать мусор из своей комнаты. Можно выбросить все знания.

Нельзя 25 января супругам выяснять отношения. Можно привлечь разлуку.

Приметы на 25 января в Татьянин день

Если идет снег в Татьянин день, то лето будет дождливое.

Если метель и сильный ветер на Татьянин день, то будет мало урожая на полях и рыбы в реках.

Если мороз отступает, то скоро стоит ждать снегопад.

Если большие сугробы снега лежат, то будет много хлеба.

Если ветер и юга дует, то стоит ждать засушливого и малоурожайного лета.

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