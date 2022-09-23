Приметы на 25 сентября: 3 вещи, который нужно сделать для привлечения большой удачи на весь год

Что нельзя делать 25 сентября / pixabay

25 сентября церковь почитает память Автонома, который был епископом в Италии и прославился обращением в христианство многих язычников. В народе праздник получил название день Артамона или Артамон Змеевик.

Праздник считали окончательным переходом летнего времени на осеннее, когда день с ночью равняется.

25 сентября являлось вторым "змеиным праздником", так как летом перед этим отмечался еще один тематический день - Василиска 4 июня.

На 25 сентября запрещено ходить в лес. Если увидели змею в этот день, то можно ждать хороших новостей весь год.

Считалось, что змеи в этот день активничают в лесу. Если на нее наступить, то можно привлечь болезни.

Обязательно 25 сентября нужно было собрать рябину. Из рябины делали заготовки с добавлением меда.

Что нельзя делать 25 сентября

Нельзя ломать ветки рябины. Можно навлечь неприятности.

Нельзя трогать змей. Можно привлечь проблемы со здоровьем.

Нельзя одалживать деньги 25 сентября.

Приметы на 25 сентября

Если на Артамона идет дождь, что будет долгая холодная зима.

Если в этот день на дубе много желудей, то ждать теплую зиму.

Если на Артамона деревья листья сбросили, то скоро ударят морозы.

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