Приметы на 25 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы деньги привлечь

Что нельзя делать 25 октября и как привлечь удачу, чтобы стать счастливее.
25 октября церковь почитает память трех мучеников - Прова, Тараха и Андроника. В народе день называют Андрона, и многие приметы и традиции праздника связаны со звездами.
Наши предки на Андрона наблюдали до полуночи за звездами. По небесным светилам можно было предсказать не только погоду, урожайность следующего года, но и судьбу человека.
Считалось, что у каждого человека на небе есть ангел-хранитель, который оберегает его от зла, дурного глаза, а также грехов, пагубных действий и привычек.
Увидеть в этот день падающую звезду и загадать на нее желание – к большой удаче и привлечению денег.
Святому молились, чтобы помог семье справиться с трудностями.
Также в этот день было принято варить кашу из мелкой крупы, которая символизировала звезды. Детям такую кашу подавали с вареньем.
Что нельзя делать 25 октября
Нельзя ссориться, ругаться, а также шумно веселиться. Можно привлечь проблемы.
Нельзя стирать матрасы, выбивать их. Можно неприятности в дом привлечь.
Если в вашу дверь постучали, лучше не говорите Кто там? Иначе можете пустить в дом беду.
Нельзя обижать животных, а также гадать на картах.
Нельзя 25 октября покупать церковные свечи.
Приметы на 25 октября
Если тусклые в небе звезды, то ждать тепла.
Если звезды мерцают, то скоро выпадет снег.
Если северный ветер, то скоро похолодает.
Читайте также:
- Самая вкусная закуска на все случаи жизни: маринованные яйца за 1 сутки - рецепт
- Что приготовить без света: самый вкусный и быстрый рецепт для всей семьи
- Самые вкусные хрустящие лепешки за 15 минут, от которых невозможно отказаться: быстрый рецепт