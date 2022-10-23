Приметы на 25 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы деньги привлечь

Что нельзя делать 25 октября / goodfon

25 октября церковь почитает память трех мучеников - Прова, Тараха и Андроника. В народе день называют Андрона, и многие приметы и традиции праздника связаны со звездами.

Наши предки на Андрона наблюдали до полуночи за звездами. По небесным светилам можно было предсказать не только погоду, урожайность следующего года, но и судьбу человека.

Считалось, что у каждого человека на небе есть ангел-хранитель, который оберегает его от зла, дурного глаза, а также грехов, пагубных действий и привычек.

Увидеть в этот день падающую звезду и загадать на нее желание – к большой удаче и привлечению денег.

Святому молились, чтобы помог семье справиться с трудностями.

Также в этот день было принято варить кашу из мелкой крупы, которая символизировала звезды. Детям такую кашу подавали с вареньем.

Что нельзя делать 25 октября

Нельзя ссориться, ругаться, а также шумно веселиться. Можно привлечь проблемы.

Нельзя стирать матрасы, выбивать их. Можно неприятности в дом привлечь.

Если в вашу дверь постучали, лучше не говорите Кто там? Иначе можете пустить в дом беду.

Нельзя обижать животных, а также гадать на картах.

Нельзя 25 октября покупать церковные свечи.

Приметы на 25 октября

Если тусклые в небе звезды, то ждать тепла.

Если звезды мерцают, то скоро выпадет снег.

Если северный ветер, то скоро похолодает.

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