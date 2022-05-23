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Приметы на 25 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду

23 мая 2022, 20:10

Как привлечь большую удачу и любовь 25 мая.

весна, приметы
Что нельзя делать 25 мая / pixabay

25 мая церковь почитает память епископа Епифания Кипрского, одного из ранних отцов церкви, который прославился обличением ереси.

Наши предки называли этот день Епифановым. Люди верили, что особой силой обладает рябиновое дерево, которое как раз начинает цвести в этот период.

В народе считалось, что цветущая калина символизирует вечную любовь и верность, поэтому ее ставили у себя дома в воду.

Что нельзя делать 25 мая

Нельзя срывать и приносить в дом белые кувшинки. Если запрет нарушить, то в доме будут неприятности и может произойти мор скота.

Нельзя 25 мая носить черные вещи незамужним девушкам.

Нельзя 25 мая пить алкоголь. Человек может совершить такой поступок, о котором будет жалеть долгое время.

Нельзя 25 мая ругаться с родными и близкими.

Приметы на 25 мая

Если утром тепло и солнечно, то лето будет засушливое.

Если утром будет пасмурно с дождями, значит лето будет прохладным и дождливым.

Если рябина еще не распустилась, то ждать поздней осени.

Если много майских жуков летает, то будет засушливое лето.

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