Приметы на 25 июня: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 25 июня / pixabay

25 июня церковь почитает память святого Онуфрия. В народе день называли Петром Солнцеворотом, или Петровым днем.

Наши предки очень сильно в этот день наблюдали за солнцем. Верили, чтобы привлечь удачу, нужно одевать одежду солнечных цветов.

А вот чтобы ваше самое заветное желание сбылось, нужно лечь спать после полуночи и обязательно загадать желание.

С этого дня принято было купаться в водоемах и ходить на рыбалку.

Женщины варили уху и жарили улов мужчин. Верили, что дом будет богат весь год.

Что нельзя делать 25 июня

Нельзя 25 июня одевать черную одежду.

Нельзя 25 июня ложиться спать, когда еще светит солнце. Всю удачу можно растерять.

Нельзя 25 июня трогать беременным живот. Можно навлечь беды на будущего малыша.

Нельзя 25 июня выносить мусор из дома.

Нельзя 25 июня ругаться и ссориться.

Приметы на 25 июня

Если утром много росы, то будет хороший урожай.

Если дождь 25 июня, то будут ливни еще долго.

Если налетели белые тучи, то стоит ждать град.

Читайте такжеПриметы на 26 июня: что нельзя делать и как не попасть в беду

Читайте также: