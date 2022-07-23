Приметы на 25 июля: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не потерять все деньги

Что нельзя делать 25 июля / pixabay

25 июля церковь почитает память мучеников Илария и Прокла, которые пострадали за свою веру. В народе праздник называется Проклов день.

Верили, что в этот день роса обретает полезные свойства. Ею нужно умываться, поскольку она помогает улучшить зрение, дает душевный покой, лечит от бессонницы.

Также верили, что роса на Прокла может смыть сглаз и порчу.

Молодым девушкам стоит обязательно умыться росой, чтобы сохранить молодость и красоту надолго. А беременные женщины пили ее, чтобы роды были легкими. Детей обтирали росой, чтобы защитить от злых сил.

В этот день особую силу приобретали травы, которые принято было собирать на лугах и в лесах.

Также 25 июля можно проводить важные переговоры и начинать новые дела.

Что нельзя делать 25 июля в Проклов день

Нельзя делать уборку в доме и шить.

Нельзя 25 июля делать ремонты. Можно привлечь неудачу.

Нельзя 25 июля ругаться и желать плохого людям. Можно с тройной силой привлечь проблемы.

Нельзя 25 июля есть пищу, которую приготовили посторонние.

Нельзя 25 июля одалживать деньги.

Приметы на 25 июля

Если солнечный день 25 июля, то осень будет теплой.

Если грибы уже появились в лесу, то будет похолодание.

Если листья становятся желтыми, то ждать похолодания.

Если туман виднеется, то будет дождь.

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