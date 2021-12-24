Приметы на 25 декабря: что нельзя делать в Спиридонов день и как не попасть в беду

Что нельзя делать 25 декабря приметы / pixabay

25 декабря церковь почитает память Спиридона Тримифунтского. Наши предки называли день Спиридоновым поворотом, ведь этого времени ночь начинала убывать, а день - прибывать.

В этот день можно привлечь удачу. Женщины старались до восхода солнца навести чистоту в доме, а мужчины убирали в гаражах и доме.

Хозяйки в этот день проводили удивительный ритуал, который помогал принести в будущем году хороший урожай. В мешок с зерном нужно воткнуть вилы, а на пороге дома или амбара оставить топор.

Что нельзя делать 25 декабря в Спиридонов день

Нельзя 25 декабря много работать. Можно привлечь проблемы с финансами.

Нельзя 25 декабря заниматься уборкой в доме после восхода солнца.

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Нельзя 25 декабря рассказывать о своих проблемах и ссорах в доме.

Нельзя 25 декабря заниматься рукоделием и носить черную одежду.

Нельзя в Спиридонов день ходить на охоту. Считается, что охотник может замерзнуть в лесу.

Приметы на 25 декабря

Если солнце светит яркими лучами, то Новый год будет ясным и морозным.

Если на улице хмуро и деревья покрыты инеем, то Новый год будет теплым и пасмурным.

Если 25 декабря пасмурное утро, то к ранней весне.

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