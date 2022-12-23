Приметы на 25 декабря: 3 самых строгих запрета, которые нельзя нарушать никому в большой праздник

Что нельзя делать 25 декабря в Рождество и как привлечь удачу.

Что нельзя делать 25 декабря / goodfon.ru

25 декабря церковь почитает память священномученика Александра, епископа Иерусалимского. Также 25 декабря отмечается большой праздник у католиков - Рождество.

В это время продолжаются самые короткие дни и самые длинные ночи, но происходит солнцеворот – день начинает увеличиваться.

В этот день наши предки пристально наблюдали за погодой. Считалось, что с какой стороны подует ветер, с той и будет он дуть до весеннего равноденствия. Также по погоде первых двенадцати дней, следующих за Спиридоном, судили о погоде каждого из двенадцати месяцев наступающего года.

Что нельзя делать 25 декабря

Нельзя 25 декабря за праздничным столом ругаться, выяснять отношения и ссориться.

Нельзя 25 декабря есть до начала самого ужина.

После Святой Вечери нельзя убирать блюда со стола до наступления самого Рождества.

Нельзя 25 декабря одевать старую одежду.

Нельзя 25 декабря работать, выносить мусор из дома, убирать.

Приметы на 25 декабря

Если снег идет, то ждать хорошего года.

Если метели и стужа, то будет ранняя весна.

Если ударил сильный холод, то будет богатый урожай.

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