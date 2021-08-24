Приметы на 25 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 25 августа / pixabay

Ежегодно 25 августа в церковном календаре отмечают праздник и почитают память мучеников Аникиты и Фотия.

Именно в этот день хозяйки и хозяева старались наводить порядок в доме. Выбрасывали старые вещи, мыли и подметали пол, готовили вещи к смене сезону.

Поверие гласит, что если в этот день было дождливо – не стоило надеяться на длинное бабье лето.

Наши предки в этот день уже собирали черемуху. Делали варенье или просто морозили. Так как черемуха обладает невероятной пользой, старались как можно больше собрать и сделать заготовки на зиму.

Что нельзя делать 25 августа

Нельзя давать ребенку пищу через костер - он может стать вором.

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Нельзя ссориться и ругаться - день сулит долгую разлуку.

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Нельзя 25 августа устраивать шумные вечеринки, и еще длится Успенский пост.

Приметы на 25 августа

Заморозки и первый иней в этот день - будет богатый урожай озимых, в особенности лука и чеснока.

Большое количество росы в этот день предвещало ясную погоду на ближайшую неделю.

Крот, который встретился на пути, мог быть приметой несчастья.

Громко квакающие лягушки предупреждают о дожде.