УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Приметы на 24 января: что нельзя делать в Федосеев день и как не попасть в беду

22 января 2022, 17:00

Как привлечь удачу 24 января и отпугнуть беду.

мороз
Что нельзя делать 24 января / ua.depositphotos.com

24 января церковь почитает память Феодосия Великого. В этот день жарко топили печи и собирались большими компаниями, вели беседы и просто проводили время за развлечениями.

Женщины занимались рукоделием, а парни помогали по дому.

В этот день принято ходить в гости, накрывать пышные столы и обязательно ставить блюда из свинины и различного мяса.

24 января стоит навестить родственников и устроить чаепитие со сладостями. Стоит по ложечке попробовать варенья из лесных ягод. Считалось, что оно способно защитить от болезней.

Что нельзя делать 24 января в Федосеев день

Нельзя 24 января мерзнуть. Считалось, что морозы на Федосея приносила нечисть, которая принесет болезнь.

Реклама

Нельзя 24 января стричься, делать маникюр и хирургические операции.

Нельзя одалживать деньги, иначе можно три месяца быть в долгах.

Нельзя 24 января дарить подарки незнакомым людям. Можно потерять финансовый достаток.

Нельзя 24 января спорить и хвастаться чем-то.

Приметы на 24 января в Федосеев день

Если погода 24 января теплая, то весна наступит рано.

Если 24 января наступила оттепель, то весна будет короткой.

Если в лесу слышно эхо, то стоит ждать мороза.

Читайте также:

viber
приметы
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 20 января 2022: Тельцам – удача, Девам – завистники, Стрельцам – трудностиГороскоп на сегодня, 20 января 2022: Тельцам – удача, Девам – завистники, Стрельцам – трудности Деньги на ветер: названы самые большие транжиры гороскопаДеньги на ветер: названы самые большие транжиры гороскопа Гороскоп на сегодня, 22 января 2022: Девам – разочарование, Весам – время перемен, Рыбам – недругиГороскоп на сегодня, 22 января 2022: Девам – разочарование, Весам – время перемен, Рыбам – недруги Байден намекнул на допустимость "небольшого вторжения" РФ, в Киеве шокированы - CNNБайден намекнул на допустимость "небольшого вторжения" РФ, в Киеве шокированы - CNN Надя Дорофеева распласталась на пляже и показала свой идеально загорелый "персик"Надя Дорофеева распласталась на пляже и показала свой идеально загорелый "персик"
17:08

Как правильно хранить чеснок: лучшие способы, которые сохранят полезные свойства

17:00

Приметы на 24 января: что нельзя делать в Федосеев день и как не попасть в бедуВидео

16:56

Сердце Киева и два берега Днепра объединили мощными флешмобами с гигантским флагомВидео

16:41

Германия поощряет намерения Путина к новому нападению: Кулеба ответил на заявления главы ВМСВидео

16:24

Украинцы объединились в живую цепь на вантовом мосту в Запорожье, достроенном по программе Зеленского

Реклама
16:17

Мощный пожар в Днепре: сгорел центральный офис сети АТБ

16:04

Украину зальет дождями: появился "ледяной" прогноз на весну 2022Видео

15:32

Нападение России на Украину: назван самый вероятный сценарий

15:09

В Украине изменятся цены на кофе: сколько будет стоить бодрящий напитокВидео

15:09

Черная полоса подходит к концу, Дев ждет триумф: гороскоп Таро на февраль 2022Видео

14:59

Зеленский готов напрямую договариваться с Путиным – посол Украины в ФРГВидео

14:33

Глава Китая мог попросить Путина не вторгаться в Украину во время Олимпиады - BloombergВидео

14:26

МИД требует от правительства Германии публичного опровержения высказываний командующего ВМС по КрымуВидео

14:25

Ультиматум по НАТО: США ответили РФ секретным письмомВидео

13:49

Умер звезда фильмов Узник замка Иф и РанеткиФото

13:40

"Поехал на красный свет": в Лос-Анджелесе 74-летний Арнольд Шварценеггер попал в ДТП

13:34

Штурм Киева с воздуха не исключен: военный эксперт оценил риски вторжения России

13:26

Cколько украинцев может повторно заболеть COVID-19: врач назвал цифруВидео

13:02

"Полуостров утерян": глава ВМС Германии заявил, что Крым никогда не вернется в состав УкраиныВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 23 января 2022: Близнецам – опасные обещания, Стрельцам – сплетни недругов, Рыбам – разрывВидео

Реклама
12:57

В Харькове горит юридическая академия: к ликвидации пожара привлечены 10 единиц спецтехникиВидео

12:51

В Сети выставили на продажу персональные данные 2,6 млн украинцев: Минцифры отреагировало

12:30

Коронавирус бьет рекорды в Украине: 10 областей перешли в "оранжевую" зонуВидео

12:18

Из-за скачка цен на бензин и дизтопливо в Украине подорожает проезд: названы сроки и тарифы

12:07

Цена на лук стала заоблачной: чего ждать украинцам в ближайшее времяВидео

11:49

Хуже, чем Омикрон: в ООН предрекли миру новый штамм коронавирусаВидео

11:25

В Украине резко подорожает топливо: названы сроки и ценыВидео

11:22

Превратить Украину в Сирию: военный эксперт спрогнозировал, будет ли РФ наносить ракетные ударыВидео

10:52

США начнут эвакуацию семей дипломатов из Украины уже на следующей неделе - CNNВидео

10:52

"Все плохо": военный эксперт рассказал, готова ли Украина к войне

10:12

Приметы на 23 января: что нельзя делать в день Григория и как не попасть в бедуВидео

10:08

45 тысяч новых случаев в день, но волна будет быстрой: медик поведал, чего украинцам ждать от ОмикронаВидео

10:06

Как нормализовать давление в домашних условиях: назван идеальный продукт

10:06

Как почистить стиральную машинку от грязи, плесени и запаха – простые и действенные советы

10:00

Какой может быть война России против Украины: три сценария

09:29

Германия не позволила Эстонии передать Украине гаубицы - WSJВидео

09:26

В США не исключают военного участия в конфликте из-за агрессии России

09:20

Приносят беды и много проблем: какие вещи нельзя хранить в домеВидео

09:19

Гороскоп на сегодня, 22 января 2022: Девам – разочарование, Весам – время перемен, Рыбам – недругиВидео

09:00

День Соборности Украины 2022: дата, будет ли выходной

Реклама
08:42

Проберет до костей: Украину на выходных засыплет снегом и заморозитВидео

08:32

Коронавирус в Украине 22 января: число выявленных больных за сутки превысило 22 тысячиВидео

08:00

Признание Москвой "ЛДНР" и ликвидация Минских соглашений: в России объяснили инициативу по Донбассу

07:54

"Делаем это всегда": в Белом доме рассказали о планах эвакуировать своих граждан из УкраиныВидео

07:45

Противостояние России и США: возможен ли компромиссмнение

07:29

"Право Украины на самооборону": в Украину прибыл самолет с летальным оружием из СШАВидео

07:10

Требование по НАТО как "прикрытие" и запуск "Минска": названа главная цель РФ относительно УкраиныВидео

06:58

Гороскоп Таро для Львов на февраль 2022: большая прибыль, новая любовь и прозрениеВидео

06:30

Укранцам пора прекратить прятать голову в песокмнение

06:01

В моду на 2022 год вернулись грандиозные женские брюки в стиле непредсказуемых 90-хВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять