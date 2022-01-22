Приметы на 24 января: что нельзя делать в Федосеев день и как не попасть в беду

Что нельзя делать 24 января / ua.depositphotos.com

24 января церковь почитает память Феодосия Великого. В этот день жарко топили печи и собирались большими компаниями, вели беседы и просто проводили время за развлечениями.

Женщины занимались рукоделием, а парни помогали по дому.

В этот день принято ходить в гости, накрывать пышные столы и обязательно ставить блюда из свинины и различного мяса.

24 января стоит навестить родственников и устроить чаепитие со сладостями. Стоит по ложечке попробовать варенья из лесных ягод. Считалось, что оно способно защитить от болезней.

Что нельзя делать 24 января в Федосеев день

Нельзя 24 января мерзнуть. Считалось, что морозы на Федосея приносила нечисть, которая принесет болезнь.

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Нельзя 24 января стричься, делать маникюр и хирургические операции.

Нельзя одалживать деньги, иначе можно три месяца быть в долгах.

Нельзя 24 января дарить подарки незнакомым людям. Можно потерять финансовый достаток.

Нельзя 24 января спорить и хвастаться чем-то.

Приметы на 24 января в Федосеев день

Если погода 24 января теплая, то весна наступит рано.

Если 24 января наступила оттепель, то весна будет короткой.

Если в лесу слышно эхо, то стоит ждать мороза.

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