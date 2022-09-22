Приметы на 24 сентября: какие 5 вещей нельзя делать женщинам, чтобы привлечь достаток и деньги

Что нельзя делать 24 сентября / pixabay

24 сентября церковь почитает память святой мученицы Феодоры Александрийской. В народе праздник имеет название Федорин день.

Обычно этот день посвящали работе в поле и огороде. Наши предки проводили в этот день обряды, гадали о погоде на остаток осени и начало зимы, соблюдали важные правила и не нарушали запреты.

Женщины в этот день ходили в церковь. Просили здоровья и счастливой семейной жизни.

24 сентября женщины традиционно устраивали вечеринки-"капустники". Собирались вместе в доме и готовили блюда из капусты, которая считалась самым главным, полезным и целебным продуктом в этот день, и при этом еще "притягивала" достаток.

Что нельзя делать 24 сентября

Нельзя 24 сентября красить губы и наносить макияж. Можно привлечь долгую болезнь.

Нельзя 24 сентября мыть голову, стричь ногти и приобретать новую одежду.

Нельзя 24 сентября допустить испачкать свою одежду. Можно привлечь в семью долгие ссоры.

Нельзя 24 сентября сплетничать и говорить плохо о людях.

Нельзя 24 сентября ничего поднимать с дороги.

Приметы на 24 сентября

Если на Федору сильные восходы озимых, то значит в следующем году будет хороший урожай.

Если в этот день пчелы летают, то зима будет поздняя.

Если одеть золотой цвет одежды, то в Федорин день можно привлечь удачу.

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