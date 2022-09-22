Приметы на 24 сентября: какие 5 вещей нельзя делать женщинам, чтобы привлечь достаток и деньги

24 сентября женщинам нельзя нарушать запреты, чтобы беды не привлечь.
24 сентября церковь почитает память святой мученицы Феодоры Александрийской. В народе праздник имеет название Федорин день.
Обычно этот день посвящали работе в поле и огороде. Наши предки проводили в этот день обряды, гадали о погоде на остаток осени и начало зимы, соблюдали важные правила и не нарушали запреты.
Женщины в этот день ходили в церковь. Просили здоровья и счастливой семейной жизни.
24 сентября женщины традиционно устраивали вечеринки-"капустники". Собирались вместе в доме и готовили блюда из капусты, которая считалась самым главным, полезным и целебным продуктом в этот день, и при этом еще "притягивала" достаток.
Что нельзя делать 24 сентября
Нельзя 24 сентября красить губы и наносить макияж. Можно привлечь долгую болезнь.
Нельзя 24 сентября мыть голову, стричь ногти и приобретать новую одежду.
Нельзя 24 сентября допустить испачкать свою одежду. Можно привлечь в семью долгие ссоры.
Нельзя 24 сентября сплетничать и говорить плохо о людях.
Нельзя 24 сентября ничего поднимать с дороги.
Приметы на 24 сентября
Если на Федору сильные восходы озимых, то значит в следующем году будет хороший урожай.
Если в этот день пчелы летают, то зима будет поздняя.
Если одеть золотой цвет одежды, то в Федорин день можно привлечь удачу.
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