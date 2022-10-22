Приметы на 24 октября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не лишиться денег

Как привлечь удачу 24 октября и что делать категорически нельзя.
24 октября церковь почитает память святого Филиппа. В народе день называли - Филиппов день.
Верили, что сегодня не стоит выходить на природу, отправляться в лес и за грибами. Поскольку можно навлечь неприятности на всю семью.
Чтобы в дом привлечь удачу и любовь, перед выходом нужно провести ритуал. Подержать своего любимого человека за левую, а потом за правую руку. Тогда никакие ссоры не проникнут в дом. Только после этого можно выходить.
В Филиппов день девушки ходили к церковь. Просили здоровья и счастливого замужества.
Что нельзя делать 24 октября
Нельзя 24 октября лениться. Можно все везение растерять.
Нельзя 24 октября одалживать деньги.
Нельзя 24 октября брать в долг соль, одежду или кухонные принадлежности.
Нельзя 24 октября стирать одежду.
Нельзя 24 октября оставлять дом неубранным. Можно привлечь финансовые неприятности.
Приметы на 24 октября
Если выпал снег и не тает, то следующий год будет урожайным.
Если луна скрылась за бледной дымкой, то ждать снега.
Если дует северный ветер, то предвещает похолодание.
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