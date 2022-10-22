Приметы на 24 октября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не лишиться денег

Что нельзя делать 24 октября / goodfon.ru

24 октября церковь почитает память святого Филиппа. В народе день называли - Филиппов день.

Верили, что сегодня не стоит выходить на природу, отправляться в лес и за грибами. Поскольку можно навлечь неприятности на всю семью.

Чтобы в дом привлечь удачу и любовь, перед выходом нужно провести ритуал. Подержать своего любимого человека за левую, а потом за правую руку. Тогда никакие ссоры не проникнут в дом. Только после этого можно выходить.

В Филиппов день девушки ходили к церковь. Просили здоровья и счастливого замужества.

Что нельзя делать 24 октября

Нельзя 24 октября лениться. Можно все везение растерять.

Нельзя 24 октября одалживать деньги.

Нельзя 24 октября брать в долг соль, одежду или кухонные принадлежности.

Нельзя 24 октября стирать одежду.

Нельзя 24 октября оставлять дом неубранным. Можно привлечь финансовые неприятности.

Приметы на 24 октября

Если выпал снег и не тает, то следующий год будет урожайным.

Если луна скрылась за бледной дымкой, то ждать снега.

Если дует северный ветер, то предвещает похолодание.

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