Приметы на 24 ноября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы беды в дом не привлечь

Что нельзя делать 24 ноября / pixabay

24 ноября церковь почитает память преподобного Феодора Студита. В этот день святому молились при разных болезнях, особенно при болезни желудка.

В народе день называли Федором Студитом. Считалось, что "Федор начинает землю студить", - так как погода обычно была холодной.

Вечером 24 ноября девушки гадали на суженого с помощью головки чеснока. Они очищали и пересчитывали зубчики. Если количество было парным, то свадьба будет в ближайший год, а если нет – "еще год в девках сидеть".

Для укрепления здоровья селяне заваривали чай с сушеной малиной, черникой и земляникой. А еще верили, что вещи, которые были связаны в этот, обладали особыми целебными свойствами и становились оберегом для того, кто их носит.

Что нельзя делать 24 ноября

Нельзя 24 ноября свататься. Верили, что в семья будет не крепкой и пара вскоре расстанется.

Нельзя 24 ноября бить посуду. Верили, что случился большой скандал с родными.

Нельзя 24 ноября ничего давать в долг и брать взаймы.

Приметы на 24 ноября

Если пошел мокрый снег, то значит до 4 декабря будут оттепели.

Какая погода в этот день, то такая и зима будет.

Если в этот день в небе ярко светит солнце, то скоро придут холода.

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