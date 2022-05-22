Приметы на 24 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду

Чтобы не навлечь беду в дом, нельзя 24 мая одалживать деньги.
24 мая церковь почитает память священномученика Мокия Амфипольского. Раньше этот праздник называли Мокей Мокрый.
Мокрым день называли, потому что в этот день всегда идет дождь.
Раньше верили, что на Мокея Мокрого дождевая вода благотворно влияет на волосы, придает им силу и блеск. Потому девушки собирали чистую дождевую воду.
Хозяйки в этот день пекли вкусные пироги и приглашали в дом гостей.
Что нельзя делать 24 мая
Нельзя 24 мая начинать новые дела, а лучше закончить старые.
Нельзя 24 мая ругаться и обижать детей.
Нельзя 24 мая одалживать крупные суммы денег.
Нельзя 24 мая отказывать друзьям в помощи.
Приметы на 24 мая
Если на рассвете солнце багряное, то к грозовому лету.
Если дождь пошел после обеда, то будут затяжные ливни.
Если радуга высоко в небе, то ждать урагана.
Если кошка спит брюхом кверху, то скоро ударит жара.
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