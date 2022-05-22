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Приметы на 24 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду

22 мая 2022, 20:10

Чтобы не навлечь беду в дом, нельзя 24 мая одалживать деньги.

птица
Что нельзя делать 24 мая / pixabay

24 мая церковь почитает память священномученика Мокия Амфипольского. Раньше этот праздник называли Мокей Мокрый.

Мокрым день называли, потому что в этот день всегда идет дождь.

Раньше верили, что на Мокея Мокрого дождевая вода благотворно влияет на волосы, придает им силу и блеск. Потому девушки собирали чистую дождевую воду.

Хозяйки в этот день пекли вкусные пироги и приглашали в дом гостей.

Что нельзя делать 24 мая

Нельзя 24 мая начинать новые дела, а лучше закончить старые.

Нельзя 24 мая ругаться и обижать детей.

Нельзя 24 мая одалживать крупные суммы денег.

Нельзя 24 мая отказывать друзьям в помощи.

Приметы на 24 мая

Если на рассвете солнце багряное, то к грозовому лету.

Если дождь пошел после обеда, то будут затяжные ливни.

Если радуга высоко в небе, то ждать урагана.

Если кошка спит брюхом кверху, то скоро ударит жара.

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