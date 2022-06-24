Приметы на 24 июня: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 24 июня / pixabay

24 июня церковь почитает память Варфоломея и Варвары. Ранее наши предки верили, что если 24 июня рано встать, то можно привлечь невероятную удачу на весь год.

С 24 июня по 7 июля включительно наступают "русалочьи дни". В это время девушки гадали на суженого, женщины узнавали свою судьбу и просили удачи для своих детей.

Лучшим же для гадания днем является праздник Ивана Купала, выпадающий на 7 июля.

Что нельзя делать 24 июня

Нельзя 24 июня рвать траву. Можно привлечь проблемы со здоровьем.

Нельзя 24 июня лежать на траве.

Нельзя 24 июня косить траву и полоть огороды.

Нельзя 24 июня грустить. Можно весь год быть в печали.

Нельзя 24 июня давать в долг и одалживать деньги.

Приметы на 24 июня

Если туман очень низко, то будет много грибов осенью.

Если утки часто ныряют и плещутся в воде, то к осадкам.

Если с утра бледное солнце, то к вечеру дождь пойдет.

Если пчелы утром на поле не летят, то будет дождь.

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