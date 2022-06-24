Приметы на 24 июня: что нельзя делать и как не попасть в беду

Как привлечь удачу и здоровье 24 июня.
24 июня церковь почитает память Варфоломея и Варвары. Ранее наши предки верили, что если 24 июня рано встать, то можно привлечь невероятную удачу на весь год.
С 24 июня по 7 июля включительно наступают "русалочьи дни". В это время девушки гадали на суженого, женщины узнавали свою судьбу и просили удачи для своих детей.
Лучшим же для гадания днем является праздник Ивана Купала, выпадающий на 7 июля.
Что нельзя делать 24 июня
Нельзя 24 июня рвать траву. Можно привлечь проблемы со здоровьем.
Нельзя 24 июня лежать на траве.
Нельзя 24 июня косить траву и полоть огороды.
Нельзя 24 июня грустить. Можно весь год быть в печали.
Нельзя 24 июня давать в долг и одалживать деньги.
Приметы на 24 июня
Если туман очень низко, то будет много грибов осенью.
Если утки часто ныряют и плещутся в воде, то к осадкам.
Если с утра бледное солнце, то к вечеру дождь пойдет.
Если пчелы утром на поле не летят, то будет дождь.
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