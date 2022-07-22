Приметы на 24 июля: какие 3 вещи нельзя делать в день Ольги, чтобы не лишиться достатка

Что нельзя делать 24 июля / goodfon.ru

24 июля церковь почитает память княгини Ольги. В народе называть Ольгин день.

Святой Ольге наши предки молились о хорошей погоде, о милосердии к жнецам, о том, чтобы она дала возможность закончить работу раньше, чем рожь начнет гнить от обильной росы, которая вскоре начнет выпадать на поля.

Если девушка хочет поскорее выйти замуж, в этот день обязательно шла с самого утра в церковь и просила святую Ольгу об удачном замужестве.

Хозяйки старались приготовить вкусные угощения, приглашали гостей в дом и отмечали праздник.

24 июля благоприятный день для консервации и заготовок на зиму.

Что нельзя делать 24 июля в день Ольги

Нельзя 24 июля ругаться. Можно привлечь проблемы в свою жизнь.

Нельзя 24 июля подбирать деньги с земли.

Нельзя 24 июля венчаться.

Нельзя 24 июля лениться и ничего не делать.

Нельзя 24 июля брать деньги в долг.

Нельзя 24 июля отдавать хлеб и соль из дома. Можно лишиться достатка.

Приметы на 24 июля

Если гром гремит, то будет хорошо ловиться рыба.

Если солнечный день, то будет хороший урожай ягод.

Если мошкара кишит, то осенью будет много грибов.

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