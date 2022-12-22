Приметы на 24 декабря: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год семья жила в достатке

Что нельзя делать 24 декабря и как привлечь большую удачу.

Что нельзя делать 24 декабря / goodfon.ru

24 декабря церковь почитает память преподобного Никона Сухого. У христиан западного обряда в этот день Сочельник. Католики вечером собираются на Святой ужин с 12 постными блюдами, а в храмам проводят праздничную Рождественскую мессу.

Верили, что в Никонов день можно привлечь в дом удачу и прогнать всю нечистою силу.

В Никонов день молились о заступничестве. Чтоби уберечь дом от бед и неприятностей.

Верили, что в Никонов день можно обезопасить себя от неприятностей. Нужно оставить тарелку или горшок с кашей в темном углу в доме, чтобы накормить Домового. Обязательно пораньше лечь спать, а наутро эту посуду закапывали, а еду оставляли птицам.

Обязательно 24 декабря нужно загадать желание. Для этого заносили в дом ветку яблони, думали о заветной мечте и о будущем возле нее и ставили затем в воду. Говорили, что если яблоня распустится к Рождеству, то желание сбудется, а ели зацветет, то вскоре произойдет счастливое судьбоносное событие.

Что нельзя делать 24 декабря

Нельзя 23 декабря бить посуду. Говорили, что тогда в семье начнутся ссоры и беды.

Нельзя 24 декабря оставлять веники на видном месте в доме.

Нельзя 24 декабря ходить в гости.

Приметы на 24 декабря

Если на Никона лучи солнца вверх направлены, то скоро придут крепкие морозы.

Если необычно громко стрекочут сороки 24 декабря, то будет похолодание.

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