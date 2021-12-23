Приметы на 24 декабря: что нельзя делать в Никонов день и как не попасть в беду

Нельзя одалживать деньги 24 декабря и разбивать посуду.
24 декабря церковь почитает память святых Даниила, Луку и Никона. Наши предки называли Никонов день.
В этот день старались сходить в церковь и помолиться святому. Просили защитить семью от бед и отпугнуть нечистую силу.
Хозяйки в этот день откладывали все свои дела и готовили обереги для дома с высушенными ароматными полевыми травами.
Разбить тарелку 24 декабря, очень опасный знак. Чтобы это не привело к ссорами и болезням, нужно обратиться к домовому.
Необходимо задобрить его, оставив в углу комнаты горшочек с кашей. Тогда домовой защитит дом от бед.
Что нельзя делать в Никонов день 24 декабря
Нельзя в Никонов день ругаться с близкими. Споры и ссоры могут внести большой разлад в отношения.
Нельзя в Никонов день мужчинам ходить на охоту. Можно привлечь неудачи.
Нельзя одалживать деньги, можно лишится всех сбережений.
Приметы на 24 декабря
Если белки в одном дупле гнездятся, то ожидаются сильные морозы.
Если собака из будки не вылезает, то к вьюге.
Если вороны каркают у трубы, к оттепели.
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