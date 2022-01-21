Приметы на 23 января: что нельзя делать в день Григория и как не попасть в беду

Как привлечь удачу и счастье в дом в день Григория.
23 января церковь почитает память святого Григория Летоуказателя. В день святого Григория принято заниматься разнообразным трудом.
Девушки шили скатерти, вязали одежду и пледы для будущего ребенка, вышивали иконы.
Хозяйки готовили блюда из мяса и накрывали пышный стол на ужин. Это хороший знак, который принесет много счастья в дом.
23 января можно загадать желание, Считалось, что оно исполнится в ближайшее время. Вот только нужно на дереве завязать красную ленточку и три раза произнести свое желание.
Что нельзя делать в день Григория 12 января
Нельзя 23 января отдыхать. Нужно завершить все рабочие дела и намеченные планы.
Нельзя 23 января жаловаться на свою жизнь. Можно привлечь еще больше проблем.
Нельзя 23 января хвастаться и рассказывать о своих покупках. Можно навлечь беды и разочарования.
Нельзя 23 января выносить вечером из дома мусор.
Приметы на 23 января
Если 23 января солнечно и сухо, то будет засушливое лето.
Если 23 января вода в реках убывает, то будет жаркое лето.
Если небо безоблачное и ясное, то весна наступит рано.
Если южный ветер дует, то будут грозы, особенно в начале лета.
Читайте также:
- Магниты бедности: какие вещи нельзя покупать и приносить в дом
- Магнитом притягивают бедность: какие крупы и продукты нельзя выбрасывать из дома
- Принесет удачу и окутает богатством: где в доме нужно обязательно повесить зеркало