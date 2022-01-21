Приметы на 23 января: что нельзя делать в день Григория и как не попасть в беду

Что нельзя делать 23 января / pixabay

23 января церковь почитает память святого Григория Летоуказателя. В день святого Григория принято заниматься разнообразным трудом.

Девушки шили скатерти, вязали одежду и пледы для будущего ребенка, вышивали иконы.

Хозяйки готовили блюда из мяса и накрывали пышный стол на ужин. Это хороший знак, который принесет много счастья в дом.

23 января можно загадать желание, Считалось, что оно исполнится в ближайшее время. Вот только нужно на дереве завязать красную ленточку и три раза произнести свое желание.

Что нельзя делать в день Григория 12 января

Нельзя 23 января отдыхать. Нужно завершить все рабочие дела и намеченные планы.

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Нельзя 23 января жаловаться на свою жизнь. Можно привлечь еще больше проблем.

Нельзя 23 января хвастаться и рассказывать о своих покупках. Можно навлечь беды и разочарования.

Нельзя 23 января выносить вечером из дома мусор.

Приметы на 23 января

Если 23 января солнечно и сухо, то будет засушливое лето.

Если 23 января вода в реках убывает, то будет жаркое лето.

Если небо безоблачное и ясное, то весна наступит рано.

Если южный ветер дует, то будут грозы, особенно в начале лета.

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