Приметы на 23 сентября: какие 5 вещей запрещено делать в день Петра и Павла, чтобы удачу не спугнуть

Что нельзя делать 23 сентября / pixabay

23 сентября церковь почитает память святых апостолов Петра и Павла. В народе этот день называли Павел-рябинник из-за того, что считалось, что именно в этот день рябина самая сладкая в году.

Чтобы удачу в дом привлечь, обязательно нужно собрать 23 сентября рябину. При этом все дерево не срывали и оставляли не много рябины для птиц.

Зрелая рябина обладает сильными целебными свойствами. Ее использовали от бессонницы или глазных заболеваниях. Кроме того, при простуде хорошо помогают отвары и морсы из спелой рябины.

Обязательно женщинам нужно сорвать веточку рябины и принести в дом. Чтобы счастье было весь год, стоит поставить ее на стол. Ягоды рябины стоит положить под подушку. Можно удачу привлечь.

Также 23 сентября выпадает день осеннего равноденствия, который считается одним из важных дней осени.

Что нельзя делать 23 сентября

Нельзя начинать новые проекты.

Нельзя нецензурно выражаться.

Нельзя оскорблять и обижать людей.

Нельзя негативно мыслить. Можно в свою жизнь привлечь разочарования.

Нельзя менять обстановку и увольняться с работы.

Нельзя переезжать и отправляться в долгий путь.

Приметы на 23 сентября

Если много рябины в лесу, к ненастной осени и суровой зиме.

Если 23 сентября дождь пошел, то к теплым дням в сентябре.

Если солнце выглянуло и потеплело, то быть дождю в конце сентября.

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