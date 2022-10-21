Приметы на 23 октября: какие 4 вещи нельзя делать, чтобы беды не окутали

Что нельзя делать 23 октября / goodfon.ru

23 октября церковь почитает память великомученников Евлампия и Евлампии.

С этого дня рано темнело, и мужчины старались заготовить дрова на зиму. Считалось, что огонь от них горит долго и помогает справляться с работой в темные зимние ночи.

В этот день принято было убирать в доме. Женщины перебирали всю одежду.

23 октября старались зажечь огонь. В костер кидали старые и ненужные вещи. Так можно было избавиться от бед и болезней.

Кроме того, молодые люди обязательно прыгали через костер. Люди считали, что это помогает продлить молодость.

Что нельзя делать 23 октября

Нельзя 23 октября жениться. Брак будет считаться несчастливым.

Нельзя 23 октября начинать новые дела. Можно привлечь только одни неудачи.

Нельзя 23 октября совершать крупные покупки. Верили, что вещи будут служить недолго.

Нельзя 23 октября плохо говорить о других людях и мстить.

Приметы на 23 октября

Если на Евлампия слякоть и грязь, то снег не выпадет до самой Казанской (4 ноября).

Если в этот день мороз не ударил, то зима не наступит в ближайшие четыре недели.

Если листья на иве начали снизу желтеть и облетать, то зима будет ранняя.

Если ветер дует с востока или севера, то к похолоданию.

Читайте такжеЖдет полный переполох: почему нельзя ходить по мокрому полу в доме после уборки

Читайте также: