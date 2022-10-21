УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Приметы на 23 октября: какие 4 вещи нельзя делать, чтобы беды не окутали

21 октября 2022, 20:10

Как привлечь удачу 23 октября и что нужно сделать.

осень, приметы
Что нельзя делать 23 октября / goodfon.ru

23 октября церковь почитает память великомученников Евлампия и Евлампии.

С этого дня рано темнело, и мужчины старались заготовить дрова на зиму. Считалось, что огонь от них горит долго и помогает справляться с работой в темные зимние ночи.

В этот день принято было убирать в доме. Женщины перебирали всю одежду.

23 октября старались зажечь огонь. В костер кидали старые и ненужные вещи. Так можно было избавиться от бед и болезней.

Кроме того, молодые люди обязательно прыгали через костер. Люди считали, что это помогает продлить молодость.

Что нельзя делать 23 октября

Нельзя 23 октября жениться. Брак будет считаться несчастливым.

Нельзя 23 октября начинать новые дела. Можно привлечь только одни неудачи.

Нельзя 23 октября совершать крупные покупки. Верили, что вещи будут служить недолго.

Нельзя 23 октября плохо говорить о других людях и мстить.

Приметы на 23 октября

Если на Евлампия слякоть и грязь, то снег не выпадет до самой Казанской (4 ноября).

Если в этот день мороз не ударил, то зима не наступит в ближайшие четыре недели.

Если листья на иве начали снизу желтеть и облетать, то зима будет ранняя.

Если ветер дует с востока или севера, то к похолоданию.

Читайте такжеЖдет полный переполох: почему нельзя ходить по мокрому полу в доме после уборки

Читайте также:

приметы
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:13

ВСУ сбивают более 60% ракет России, через пару месяцев ПВО станет еще сильнее – Резников

20:10

Приметы на 23 октября: какие 4 вещи нельзя делать, чтобы беды не окуталиВидео

20:09

Зачем Путин ввел режим среднего реагирования в нескольких областях РФ: Фейгин раскрыл планВидео

20:00

Британцы уже впряглись за Украину, в ближайший год это не изменится - Тарас Загородний

19:36

Ехал на украденной у журналистов машине: в Херсоне "денацифікувався" российский пропагандистВидео

Реклама
19:28

Сказка со счастливым концом: 4 знака зодиака в 2023 году встретят свою любовь

19:27

Правительство просит украинцев готовиться: "российский террор продолжится"

19:25

В Украине потеплеет: синоптики рассказали о резкой смене погодыВидео

19:15

Крах недоимперии случится не завтра, но он неизбеженмнение

19:04

Петля на войсках РФ вокруг Херсона затягивается, им грозит крупное поражение – экспертВидео

19:00

Гороскоп на завтра 22 октября 2022: Ракам – счастливый случай, Козерогам – неприятный разговор

18:48

Что нельзя носить женщине после 50 лет: 12 вещей, которые нужно выбросить из шкафа и стать свободной

18:38

"Все закачаются": к зиме состоится презентация мощного отечественного вооружения - АрестовичВидео

18:15

Бесплатный ваууматор, освежитель воздуха и еще 3 необычных способа использовать пылесос

18:05

Армия Украины освободила почти всю Харьковщину: РФ удерживает 25 населенных пунктовВидео

17:55

График отключения электроэнергии в Украине: как узнать, когда у вас отключат свет

17:35

"Когда вместо мозгов - какашки": Гордон показал силиконовую патриотку РФ без образования

17:28

Самая вкусная закуска на все случаи жизни: маринованные яйца за 1 сутки - рецептВидео

17:27

Предают раз за разом: имена мужчин, которым нельзя прощать грехиВидео

17:16

6 ошибок при пользовании сковородкой, после которых можно выбрасывать ее в мусорку

Реклама
16:58

Приметы на 22 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год в доме была удачаВидео

16:38

ВСУ освобождают Херсонскую область: оккупантов РФ выбили из 88 населенных пунктовВидео

16:00

Войска РФ украли стиралку в Украине: видео двух оккупантов с машинкой в руках попало в СетьВидео

15:57

Лукашенко резко "переобулся" и заявил, что он якобы не хочет войныВидео

15:48

Экс-депутат Госдумы спрогнозировал, ударит ли Путин по Украине тактическим ядерным оружиемВидео

15:47

"Страшнее ядерного удара": ученый о катастрофических последствиях подрыва Каховской ГЭСВидео

15:29

"Много бестолковых браков, разводов, романов": Лолита высказалась о своей "несчастной" жизни

15:23

У каждого человека есть дар: как узнать свой талант по дате рождения

15:04

Пропагандисты РФ везли ворованное: детали удара по Антоновскому мостуВидео

14:55

"Должен исчезнуть как элемент пропаганды врага": Данилов призвал убрать русский язык из УкраиныВидео

14:46

Ни слова о войне: украинская пловчиха Клочкова пропала и закрыла свои соцсети

14:32

Мобилизованные могут развернуть автоматы против оккупантов: Фейгин о новой проблеме для РФВидео

14:00

"Шахеды" маскируют под "Герани": в СБУ заявили, что Иран намеренно помогает РФ в войне против УкраиныВидео

13:45

ВСУ сбили крылатую ракету РФ: в Сети показали зрелищное видео перехватаВидео

13:42

Сила музыки: украинские защитники спели с оркестром "Ой у лузі червона калина"Видео

13:39

Променял детей и жену на войну: ВСУ ликвидировали "мобика" из Свердловской области РФФотоВидео

13:24

"Ударим по вашим военным объектам": в ВСУ советуют армии Беларуси не соваться в УкраинуВидео

13:18

Выходные в ноябре 2022 в Украине: сколько будем отдыхать в условиях военного положения

12:58

"РФ делает шаги отчаяния": Данилов предупредил о двух сложных месяцах в УкраинеВидео

12:54

Путин смягчил позицию: Эрдоган высказался о переговорах Украины с РФВидео

Реклама
12:45

"Теперь мы – страна женщин": после начала мобилизации в Москве почти не осталось мужчин - NYTВидео

12:40

"В РФ абсолютный беспредел": Фейгин рассказал, готовится ли Москва к ядерному ударуВидео

12:31

"Выключаем чайники и утюги": украинцам массово отключают электроэнергиюВидео

12:00

"Избрали фашиста": Данилов припечатал Путина и предсказал распад РоссииВидео

11:59

Странно, но это работает: зачем люди добавляют молоко и сок при варке круп

11:37

Попал под удар HIMARS: в Херсоне ликвидировали известного пропагандиста РФВидео

11:23

"Украина контактирует с Маском": Резников поставил точку в скандале вокруг StarlinkВидео

11:10

ВСУ получили средства связи и разведки при содействии Favbet Foundation

11:05

Фейгин объяснил, почему ВСУ наплевать на "военное положение" ПутинаВидео

11:04

"ВСУ "откобзонят" всех россиян за 18 дней": Арестович оценил угрозу вторжения со стороны БеларусиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Гороскоп
Гороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябре
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять