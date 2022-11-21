Приметы на 23 ноября: почему в этот день никогда нельзя ничего отдавать людям

Что нельзя делать 23 ноября / pixabay

23 ноября церковь почитает память святого Георгия Победоносца. В народе 23 ноября была широко распространена традиция отправляться утром в церковь и брать с собой хлеб с солью для того чтобы освятить.

К этому моменту на реках уже устанавливался лед, но он был достаточно тонким и ломким. Правда, говорили, что после этого дня наступают настоящие морозы.

23 ноября люди наблюдали за природными явлениями и пытались понять, какой будет погода в последующие дни и даже месяцы.

Также, удачными был покупки. Можно уже начинать готовить подарки к Новому году.

Что нельзя делать 23 ноября

Нельзя 23 ноября вечером выходить из дома.

Нельзя 23 ноября отправляться в дальнюю дорогу.

Нельзя 23 ноября начинать новые дела.

Нельзя 23 ноября отдавать ничего из дома, отдавать и брать взаймы. Можно отпугнуть счастье на весь год.

Нельзя 23 ноября ругаться.

Приметы на 23 ноября

Если утром видно иней, то значит будет мороз.

Если на улице ветреная погода, то стоит ожидать похолодание и метель.

Если на дороге грязь, то зима будет морозной.

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