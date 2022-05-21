Приметы на 23 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 23 мая / pixabay

23 мая церковь почитает память Симона. В этот день можно привлечь финансовую удачу.

Нельзя в Симонов день прятать деньги. Хозяйки перебирали в доме всю одежду. Верили, если в карманах найти залежавшуюся купюру, это принесет достаток на весь год.

Приметы говорят о том, что в день Симона Зилота не стоило осуществлять серьезные покупки, тратя большое количество средств. В противном случае, в течение долгого времени придется жить в долг.

Если стараться 23 мая экономить на покупках, вы будете за это вознаграждены немалой суммой денег. Также к вам повернется лицом удача, которая будет содействовать в финансовых вопросах. Если на этот день выпадала домашняя уборка, не стоило отказываться от своих домашних обязательств.

У тех, кто приведет свое жилище в беспорядок в этот день, могут появиться проблемы в бизнесе, любви и материальном положении.

23 мая в вашем кошельке обязательно должно что-то лежать, а в противном случае там регулярно будет наблюдаться пустота.

Что нельзя делать 23 мая

Нельзя 23 мая работать в огороде и пахать землю.

Нельзя 23 мая оставлять кошелек пустым, чтобы не обеднеть в последующий год.

Нельзя 23 мая разводить бардак в доме и в делах, поскольку хаос может начаться и в жизни.

Приметы на 23 мая

Если 23 мая шел дождь, то лето будет с осадками.

Если на небе появилось много облаков, то погода на следующий день оказывалась хорошей.

Если цветки одуванчика "спрятались" уже в 14-15 часов при солнечной погоде, то скоро начнется дождь.

Если с самого утра летает много пчел, то день выдастся солнечным.

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