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Приметы на 23 июля: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы разбогатеть

22 июля 2022, 09:14

Что нельзя делать 23 июля и как не попасть в беду.

лето, приметы
Что нельзя делать 23 июля / goodfon.ru

23 июля церковь почитает память святого Антония Печерского (983 - 1073 гг.), знаменитого церковного деятеля Киевской Руси, основателя Печерского монастыря Успения Пресвятой Богородицы и строитель собора в честь Успения Пресвятой Богородицы в Киеве.

Праздник в народе прижился под названием Антоний Громоносец, так как на эту дату обычно приходились сильные грозы, и по ним предсказывали урожай.

В этот день стоит сходить в церковь и помолиться святому.

Хозяйкам нужно было приготовить вкусный пирог. Верили, что можно привлечь в дом достаток и благополучие.

Что нельзя делать 23 июля

Нельзя 23 июля ходить к водоемам. Можно уже не вернуться.

Нельзя 23 июля ходить в грязной одежде и самому быть неумытым и грязным.

Нельзя 23 июля стричь волосы. Можно было лишиться достатка.

Нельзя 23 июля ругаться и ссориться. Можно привлечь конфликты и болезни.

Приметы на 23 июля

Если пошел дождь с грозой, то будет богатый улов рыбы.

Если на реке в этот день много ряски на воде, то это предвещало удачный год.

Если 23 июля много пчел, то ждать жары.

Если в небе видна радуга в первой половине дня, то вскоре поднимется сильный ветер.

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