Приметы на 23 июля: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы разбогатеть

Что нельзя делать 23 июля и как не попасть в беду.
23 июля церковь почитает память святого Антония Печерского (983 - 1073 гг.), знаменитого церковного деятеля Киевской Руси, основателя Печерского монастыря Успения Пресвятой Богородицы и строитель собора в честь Успения Пресвятой Богородицы в Киеве.
Праздник в народе прижился под названием Антоний Громоносец, так как на эту дату обычно приходились сильные грозы, и по ним предсказывали урожай.
В этот день стоит сходить в церковь и помолиться святому.
Хозяйкам нужно было приготовить вкусный пирог. Верили, что можно привлечь в дом достаток и благополучие.
Что нельзя делать 23 июля
Нельзя 23 июля ходить к водоемам. Можно уже не вернуться.
Нельзя 23 июля ходить в грязной одежде и самому быть неумытым и грязным.
Нельзя 23 июля стричь волосы. Можно было лишиться достатка.
Нельзя 23 июля ругаться и ссориться. Можно привлечь конфликты и болезни.
Приметы на 23 июля
Если пошел дождь с грозой, то будет богатый улов рыбы.
Если на реке в этот день много ряски на воде, то это предвещало удачный год.
Если 23 июля много пчел, то ждать жары.
Если в небе видна радуга в первой половине дня, то вскоре поднимется сильный ветер.
Читайте такжеПриметы на 24 июля: какие 3 вещи нельзя делать в день Ольги, чтобы не лишиться достатка
Читайте также:
- Как сохранить свежим укроп на зиму: 3 рецепта опытных хозяек
- Самая вкусная и нежная закуска из кабачков: простой рецепт рулетиков
- Превосходно вкусный тертый пирог с вареньем: самый быстрый секретный рецепт из 4 ингредиентов