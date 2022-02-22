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Приметы на 23 февраля: что нельзя делать и как не попасть в беду

22 февраля 2022, 08:20

Что стоит сделать 23 февраля, чтобы привлечь удачу.

мороз
Что нельзя делать 23 февраля / pixabay

23 февраля церковь почитает память Прохора Лебедника, почитаемого в лике преподобных.

Считалось, что это хороший день для новых начинаний. Можно подписывать договора и совершать дорогие покупки.

Также 23 февраля можно начинать лечить серьезный недуг. Считалось, что людям удастся его победить.

Что нельзя делать 23 февраля

Нельзя 23 февраля есть раков, рыбу и другие морепродукты. Считалось, что можно заболеть онкологическим заболеванием.

Нельзя мужчинам 23 февраля заниматься физической работы.

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Нельзя 23 февраля дарить мужчинам носки и часы.

Нельзя говорить о своей семье с чужими людьми, особенно нельзя хвастаться успехами детей.

Нельзя убирать по дому и стирать.

Приметы на 23 февраля

Считается, что с этого дня морозы начинают слабеть.

Если ясный месяц на небе, то к грозовым дождям.

Если мороз, то к теплому марту.

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