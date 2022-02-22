Приметы на 23 февраля: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что стоит сделать 23 февраля, чтобы привлечь удачу.
23 февраля церковь почитает память Прохора Лебедника, почитаемого в лике преподобных.
Считалось, что это хороший день для новых начинаний. Можно подписывать договора и совершать дорогие покупки.
Также 23 февраля можно начинать лечить серьезный недуг. Считалось, что людям удастся его победить.
Что нельзя делать 23 февраля
Нельзя 23 февраля есть раков, рыбу и другие морепродукты. Считалось, что можно заболеть онкологическим заболеванием.
Нельзя мужчинам 23 февраля заниматься физической работы.
Нельзя 23 февраля дарить мужчинам носки и часы.
Нельзя говорить о своей семье с чужими людьми, особенно нельзя хвастаться успехами детей.
Нельзя убирать по дому и стирать.
Приметы на 23 февраля
Считается, что с этого дня морозы начинают слабеть.
Если ясный месяц на небе, то к грозовым дождям.
Если мороз, то к теплому марту.
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