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Приметы на 23 декабря: какие 2 вещи строго нельзя делать, чтобы не остаться в беде

22 декабря 2022, 13:51
Как привлечь удачу и что нельзя делать 23 декабря.
зима, приметы
Что нельзя делать 23 декабря / goodfon.ru

23 декабря церковь почитает память святого мученика Мины Александрийского. В народе праздник называли день Мины.

Наши предки замечали, что с этой даты световой день начинает прибывать - как раз после Дня зимнего солнцестояния 21 декабря.

Верили, что сегодня можно было улучшить зрение и вылечить больные глаза. Согласно поверьям, святой Мина не только обладал даром исцелять зрение, но и мог творить чудеса, лечить болезни.

Также святой помогал найти себя и четко распознавать правду и ложь.

По традиции, женщины в день Мины ходили в церковь. Просили защитить детей от недугов.

Что нельзя делать 23 декабря

Нельзя 23 декабря наговаривать на людей дурное, судачить и сплетничать.

Нельзя 23 декабря кричать и ругаться. Можно привлечь неприятности.

Нельзя 23 декабря смотреть в глаза нищему, которому подаете милостыню. Можно призвать беду на свою голову.

Приметы на 23 декабря

Если в день Мины ясная погода, то скоро не придут крепкие морозы.

Если сугробы лежат из снега, то лето будет неурожайное.

Если в небе белые облака, то вскоре придет похолодание.

Если мерцающие и очень яркие звезды в ночном небе, то скоро ждать стужу.

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