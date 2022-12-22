Приметы на 23 декабря: какие 2 вещи строго нельзя делать, чтобы не остаться в беде

23 декабря церковь почитает память святого мученика Мины Александрийского. В народе праздник называли день Мины.
Наши предки замечали, что с этой даты световой день начинает прибывать - как раз после Дня зимнего солнцестояния 21 декабря.
Верили, что сегодня можно было улучшить зрение и вылечить больные глаза. Согласно поверьям, святой Мина не только обладал даром исцелять зрение, но и мог творить чудеса, лечить болезни.
Также святой помогал найти себя и четко распознавать правду и ложь.
По традиции, женщины в день Мины ходили в церковь. Просили защитить детей от недугов.
Что нельзя делать 23 декабря
Нельзя 23 декабря наговаривать на людей дурное, судачить и сплетничать.
Нельзя 23 декабря кричать и ругаться. Можно привлечь неприятности.
Нельзя 23 декабря смотреть в глаза нищему, которому подаете милостыню. Можно призвать беду на свою голову.
Приметы на 23 декабря
Если в день Мины ясная погода, то скоро не придут крепкие морозы.
Если сугробы лежат из снега, то лето будет неурожайное.
Если в небе белые облака, то вскоре придет похолодание.
Если мерцающие и очень яркие звезды в ночном небе, то скоро ждать стужу.
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