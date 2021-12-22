Приметы на 23 декабря: что нельзя делать и как не попасть в беду

Что нельзя делать 23 декабря приметы / pixabay

23 декабря церковь почитает память великомученика Мины Красноречивого. О Мине Красноречивом известно немногое. Так, согласно летописям, известно, что родился мученик в 285 году на территории Египта. Мина был настоящим воином в городе Котуане.

Святой помогал людям избавиться от глазных недугов. Поэтому в этот день старались сходить в церковь и попросить здоровья для себя и семьи.

Можно проводить разные операции на глазах, это благоприятный день.

С сегодняшнего дня световой день начинает увеличиваться, существовала традиция на заре зажигать в доме огни и лампаду для привлечения счастья.

Что нельзя делать 23 декабря

Нельзя 23 декабря шить, вязать и вышивать. Можно навлечь беду на себя и близких.

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Нельзя мужчинам поднимать тяжести. Можно привлечь проблемы со здоровьем.

Нельзя 23 декабря одалживать деньги и брать кредиты. С долгами в будущем будет очень сложно рассчитаться.

Нельзя 23 декабря лениться. Иначе не жди счастья.

Приметы на 23 декабря

Если погода ясная, то скоро ударят морозы.

Если снега выпало много, то в следующем году будет урожай плохой.

Звезды мерцают ярко, то будет скоро стужа.

Ветреная и сухая погода сулит засушливое лето.

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