Приметы на 23 декабря: что нельзя делать и как не попасть в беду

Существовала традиция 23 декабря на заре зажигать в доме огни и лампаду для привлечения счастья.
23 декабря церковь почитает память великомученика Мины Красноречивого. О Мине Красноречивом известно немногое. Так, согласно летописям, известно, что родился мученик в 285 году на территории Египта. Мина был настоящим воином в городе Котуане.
Святой помогал людям избавиться от глазных недугов. Поэтому в этот день старались сходить в церковь и попросить здоровья для себя и семьи.
Можно проводить разные операции на глазах, это благоприятный день.
С сегодняшнего дня световой день начинает увеличиваться, существовала традиция на заре зажигать в доме огни и лампаду для привлечения счастья.
Что нельзя делать 23 декабря
Нельзя 23 декабря шить, вязать и вышивать. Можно навлечь беду на себя и близких.
Нельзя мужчинам поднимать тяжести. Можно привлечь проблемы со здоровьем.
Нельзя 23 декабря одалживать деньги и брать кредиты. С долгами в будущем будет очень сложно рассчитаться.
Нельзя 23 декабря лениться. Иначе не жди счастья.
Приметы на 23 декабря
Если погода ясная, то скоро ударят морозы.
Если снега выпало много, то в следующем году будет урожай плохой.
Звезды мерцают ярко, то будет скоро стужа.
Ветреная и сухая погода сулит засушливое лето.
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