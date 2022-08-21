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Приметы на 23 августа: какие 3 запрета нельзя нарушать, чтобы не привлечь трагедию

21 августа 2022, 20:10

Что нельзя делать 23 августа и как не попасть в беду.

лето, приметы
Что нельзя делать 23 августа / pixabay

23 августа церковь почитает память святого Лаврентия Римского. В народе праздник называют Лаврентьевым днем.

В этот день принято молится святому о защите от болезней и сглаза.

23 августа также предугадывали погоду, созерцая воду в реках и озерах. Если поверхность водоема спокойная, ожидается безветренная осень, а зимой не будет метелей и вьюг.

Чтобы привлечь здоровье, удачу, красоту на будущую зиму нужно пройтись утром по розе и умыться водой из родника.

Что нельзя делать 23 августа

Нельзя 23 августа подметать в доме. Можно беду навлечь.

Нельзя давать в долг. Можно привлечь безденежье и трудности.

Нельзя брать иголки, спицы и вышивку. Кто будет шить или вязать, постигнет неудача.

Приметы на 23 августа

Если сильная жара или сильные дожди в этот день, то будет такая же и осень.

Если вечерняя заря с красноватым оттенком, то ночью ждать грозы.

Если гром и прохладная погода, то такая погода затянется надолго.

Если сорняки летом растут особенно высокие, то зима будет снежной.

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